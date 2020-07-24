Вскоре в Украине создадут новый орган – Бюро экономической безопасности. Заменит оно Налоговую милицию, что подлежит полной ликвидации. Правда, Бюро экономбезопасности также будет иметь силовой компонент.

Бюро экономической безопасности: детали от Гетманцева

Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев. В комментарии "Радио НВ", "слуга народа" объяснил, почему сегодня в Раде буксует вопрос создания Бюро финансовых расследований (или аналогичного органа) вместо Государственной фискальной службы и налоговой милиции. По его словам, эта проблема действительно стала одной из невыполненных его партией программных обещаний.

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Гетманцев добавил, что в пропрезидентской политсиле продолжалась дискуссия относительно формы и содержания органа, который должен прийти на смену налоговой милиции.

У нас была дискуссия о том, в каком виде должны существовать Бюро финансовых расследований, Служба финансовых расследований или уже есть новое название – Бюро экономической безопасности,

– отметил нардеп.

Он отметил, что эту дискуссию уже завершили, и в "Слуге народа" пришли к согласию. Кроме того, профильный комитет рекомендовал соответствующий законопроект к рассмотрению в Раде.

"Я – убежден, что в сентябре его примут в первом чтении", – подытожил Гетманцев.

Ранее парламентарий отмечал, что налоговая милиция подлежит полной ликвидации. И там не будет правопреемственности. В то же время он подчеркнул, что все работники налоговой милиции должны будут пройти открытый конкурс, чтобы работать в новом органе.

Это не будет переаттестация. Это будет конкурс на занятие новых должностей, в котором может любой желающий принять участие,

– сказал Гетманцев.

Отвечая на вопрос журналиста, предусмотрено ли силовое подразделение в составе Бюро экономической безопасности, нардеп ответил: "В том законопроекте, который сегодня рекомендован к первому чтению, он будет".

Что этому предшествовало

После того, как в Украине создали отдельные Государственную налоговую и Государственную таможенную службы, осталась только налоговая милиция, ликвидировать которую обещали все премьер-министры Украины с 2014 года.

23 июля премьер Денис Шмыгаль заявил, что Государственную фискальную службу следует ликвидировать до конца 2020 года. Такой шаг глава Кабмина объяснил тем, что это является одним из условий дальнейшего сотрудничества с МВФ и получения второго транша от Фонда.

По словам Шмыгаля, вместо силового органа на смену ГФС и налоговой милиции должен придти "интеллектуальный", который будет находить финансовые нарушения и передавать их другим правоохранительным органам.

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Однако законопроект о ликвидации налоговой милиции в января 2020 года отклонил комитет ВР, который возглавляет Гетманцев. Правда, в апреле 2020 года Рада, утверждая изменения в госбюджет, увеличила финансирование ГФС и налоговой милиции почти 0,5 миллиарда гривен.