Квартира на Печерске и Porshe: что известно об имуществе сына главы Налоговой Любченко
25-летний сын нового руководителя Госналоговой службы Алексея Любченко владеет имуществом сомнительного происхождения на сумму 300 тысяч долларов. У него есть квартира в новостройке в центре Киева и автомобиль Porsche Macan.
Журналисты "Следствие. Инфо" утверждают, что Андрей Любченко не может объяснить происхождение своего имущества.
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Что известно о сомнительном имущество младшего Любченко
- С 2013 года ему принадлежит квартира в 100 квадратных метров, а также паркоместо в одной из новостроек на Печерске. На момент покупки ему исполнилось 18 лет.
- Молодой человек сказал журналистам, что не помнит, откуда у него появились около 215 тысяч долларов, но предположил, что ему помогали родители.
- Кроме того, около двух месяцев назад сын главы Налоговой купил себе автомобиль Porsche Macan 2019 года выпуска, приобрести который можно от 72 тысяч долларов. На него Любченко-младший заработал, якобы занимаясь маркетингом.
Ну, я вообще-то работаю, у меня ФЛП третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Фейсбук, инстаграм-реклама и так далее. Поэтому, в принципе, ничего удивительного нет и, по-моему, это автомобиль не слишком дорого стоил,
– отметил Андрей Любченко.
Судя по странице Любченко-младшего в Инстаграме, несколько лет до этого он ездил на автомобиле Mercedes-Benz 2013 года. Журналисты указывают, что этот автомобиль принадлежит частной фирме, зарегистрированной на Черкасщине, откуда родом главный налоговик страны.
Обратите внимание! Журналисты выяснили, что в 2018 году сына Любченко задерживали за вождение в нетрезвом состоянии. Вину он тогда признал, но наказания не было, поскольку истекли сроки привлечения к ответственности.
Смотрите видео расследования журналистов относительно Андрея Любченко:
Что известно о новом главе Налоговой Алексея Любченко
- Кабинет Министров на заседании 29 апреля назначил на должность председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко.
- В 1999 – 2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области. С 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.
- Интересно, что в 2009 – 2011 годах он был заместителем председателя Государственной налоговой, поэтому попадает под люстрацию.
- Любченко уже подал декларацию о доходах. Так, в собственности семьи главы налоговой есть три квартиры (две в Черкасской области и одна в Киеве), автомобиль Land Rover Evoque. Также Любченко задекларировал драгоценности и часы марки Breguet, которые есть у него и его жены.
- В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Госфискальной службы. С 2015 года Алексей Любченко – первый вице-президент в ПАО "Украгрохимхолдинг".
- В СМИ отмечали, что кандидатуру Алексея Любченко на должность главы Налоговой лоббировал нынешний глава Минфина Сергей Марченко.