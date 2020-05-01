Квартира на Печерске и Porshe: что известно об имуществе сына главы Налоговой Любченко

25-летний сын нового руководителя Госналоговой службы Алексея Любченко владеет имуществом сомнительного происхождения на сумму 300 тысяч долларов. У него есть квартира в новостройке в центре Киева и автомобиль Porsche Macan.

Журналисты "Следствие. Инфо" утверждают, что Андрей Любченко не может объяснить происхождение своего имущества.

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Что известно о сомнительном имущество младшего Любченко

С 2013 года ему принадлежит квартира в 100 квадратных метров, а также паркоместо в одной из новостроек на Печерске. На момент покупки ему исполнилось 18 лет.

Молодой человек сказал журналистам, что не помнит, откуда у него появились около 215 тысяч долларов, но предположил, что ему помогали родители.

Кроме того, около двух месяцев назад сын главы Налоговой купил себе автомобиль Porsche Macan 2019 года выпуска, приобрести который можно от 72 тысяч долларов. На него Любченко-младший заработал, якобы занимаясь маркетингом.

Ну, я вообще-то работаю, у меня ФЛП третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Фейсбук, инстаграм-реклама и так далее. Поэтому, в принципе, ничего удивительного нет и, по-моему, это автомобиль не слишком дорого стоил,

– отметил Андрей Любченко.

Судя по странице Любченко-младшего в Инстаграме, несколько лет до этого он ездил на автомобиле Mercedes-Benz 2013 года. Журналисты указывают, что этот автомобиль принадлежит частной фирме, зарегистрированной на Черкасщине, откуда родом главный налоговик страны.

Обратите внимание! Журналисты выяснили, что в 2018 году сына Любченко задерживали за вождение в нетрезвом состоянии. Вину он тогда признал, но наказания не было, поскольку истекли сроки привлечения к ответственности.

Смотрите видео расследования журналистов относительно Андрея Любченко:

Что известно о новом главе Налоговой Алексея Любченко