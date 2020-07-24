Невдовзі в Україні створять новий орган – Бюро економічної безпеки. Замінить воно Податкову міліцію, що підлягає повній ліквідації. Щоправда, Бюро економбезпеки також матиме силовий компонент.

Бюро економічної безпеки: деталі від Гетманцева

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. У коментарі "Радіо НВ", "слуга народу" пояснив, чому сьогодні у Раді буксує питання створення Бюро фінансових розслідувань (чи аналогічного органу) замість Державної фіскальної служби та податкової міліції. За його словами, ця проблема дійсно стала однією з невиконаних його партією програмних обіцянок.

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Гетманцев додав, що у пропрезидентській політсилі тривала дискусія щодо форми та змісту органу, який має прийти на зміну податковій міліції.

У нас була дискусія щодо того, в якому вигляді повинні існувати Бюро фінансових розслідувань, Служба фінансових розслідувань чи, вже є нова назва — Бюро економічної безпек,

– зазначив нардеп.

Він зауважив, що цю дискусію вже завершили, і у "Слузі народу" дійшли згоди. Крім того, профільний комітет рекомендував відповідний законопроект до розгляду в Раді.

"Я – переконаний, що у вересні його ухвалять у першому читанні", – підсумував Гетманцев.

Раніше парламентар наголошував, що податкова міліція підлягає повній ліквідації. І там не буде правонаступництва. Водночас він підкреслив, що всі працівники податкової міліції повинні будуть пройти відкритий конкурс, аби працювати у новому органі.

Це не буде переатестація. Це буде конкурс на зайняття нових посад, у якому може будь-хто взяти участь,

– сказав Гетманцев.

Відповідаючи на питання журналіста, чи передбачено силовий підрозділ у складі Бюро економічної безпеки, нардеп відповів: "У тому законопроекті, який сьогодні рекомендовано до першого читання, він буде".

Що цьому передувало

Після того, як в Україні створили окремі Державну податкову та Державну митну служби, залишилася тільки податкова міліція, ліквідувати яку обіцяли всі прем'єр-міністри України з 2014 року.

23 липня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Державну фіскальну службу слід ліквідувати до кінця 2020 року. Такий крок очільник Кабміну пояснив тим, що це є однією з умов подальшої співпраці з МВФ та отримання другого траншу від Фонду.

За словами Шмигаля, замість силового органу на зміну ДФС та податковій міліції має прийти "інтелектуальний", який буде знаходити фінансові порушення та передавати їх іншим правоохоронним органам.

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Проте законопроект про ліквідацію податкової міліції у січні 2020 року відхилив комітет ВР, який очолює Гетманцев. Щоправда, у квітні 2020 року Рада, затверджуючи зміни до держбюджету, збільшила фінансування ДФС та податкової міліції на майже 0,5 мільярда гривень.