Это может быть работой российских спецслужб: в Полтаве подростки ночью подожгли городскую налоговую
Источник:Суспильне
В Полтаве подростки ночью подожгли вход в налоговую. По данным с камер наблюдения, к преступлению могут быть причастны двое подростков.
Суспильне сообщило, что инцидент произошел ориентировочно в 1:30 15 октября. Полиция ищет виновников.
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Что известно о поджоге налоговой в Полтаве
Исполняющая обязанности начальника областного управления Государственной налоговой службы Алла Рябкова рассказала журналистам, что камеры видеонаблюдения зафиксировали – к поджогу причастны двое неизвестных.
Осталась на месте бутылка, и уже с видеокамер мы видим, что два человека, вероятнее всего, это подростки по тому, как они двигались, по скорости. Мне кажется, что это лица где-то 16 – 18 лет. Один снимал все это, что происходило, другой подошел к помещению центра обслуживания налогоплательщиков, из бутылки облил двери входные и затем совершил поджог,
– рассказала Алла Рябкова.
По ее словам, в результате поджога:
- в помещении обгорели двери главного входа и расположенный рядом банкомат;
- больше всего повреждены нижние части дверей,
- следы горения видны и на ковриках.
Исполняющая обязанности начальника областного управления Государственной налоговой службы объяснила, что не считает, что инцидент связан с работой центра обслуживания налогоплательщиков.
В Полтаве подожгли помещение городской налоговой / фото Общественного и скриншот из видео
"Мне кажется, что это работа российских спецслужб, которая направлена на то, чтобы подрывать стабильность в стране, чтобы сеять страх, панику. Это та же ситуация, которая случалась с поджогом автомобилей военнослужащих", – отметила Алла Рябкова.
Представитель полиции Василий Зуб заявил, что правоохранители начали уголовное производство по части 2 статьи Уголовного кодекса Украины относительно умышленного уничтожения или повреждения имущества. Если вину по этой статье докажут, что виновным грозит до 10 лет лишения свободы.