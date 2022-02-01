Нам что, с НАТО воевать – Путин боится, что Украина начнет "атаку на Крым"
Источник:"РИА Новости"
Владимир Путин боится вступления Украины в НАТО и пытается любыми способами препятствовать этому. Он сделал маразматическое заявление о "нападении на Крым".
Истерику президента страны-агрессора можно было наблюдать во время его совместного брифинга с премьер-министром Венгрии Орбаном, который состоялся во вторник, 1 февраля.
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Путин издал ряд безумных высказываний о том, что вступление Украины в НАТО повлечет за собой освобождение Донбасса и деоккупацию полуострова Крым военным путем.
На этом он не остановился и стал спрашивать, что в таком случае: "России воевать с Альянсом?"
Не смог удержать себя в руках, комментируя поставки американского оружия. По его словам, "США думают сначала о сдерживании развития России, а не о безопасности Украины".Обратите внимание! Сергей Кислица призвал Россию к переговорам. Постоянный представитель Украины при ООН заявил, что Кремль не может ветировать право Украины на участие в НАТО.
Вступление Украины в НАТО: что известно
- В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.
- НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.
- Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ожидает расширения сотрудничества.
- Глава Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Североатлантическом Альянсе. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.