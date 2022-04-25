Нам деньги, вам квартира: как безопасно арендовать жилье

В апреле количество внутренних переселенцев в Украине достигло 7 миллионов человек. Львиная доля из них вынуждена временно проживать в арендованном жилье. Такой скачок спроса повысил и риск встретить мошенников при поиске квартиры. Как этого избежать – читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Из-за протяженности фронта, охватившего северные, восточные и частично южные области Украины, многие переселенцы отправились искать убежища в западные регионы, где жилье выросло в цене. Слишком "предприимчивые" начали манипулировать ценой на аренду. Конечно, кроме ценовых спекуляций с начала полномасштабного вторжения рынок страдал публикацией неактуальных объектов и мошенничества с предоплатой.

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Если говорить например о разделе "Недвижимость", то суммарно мошеннических случаев мы фиксируем не более 1% от общего количества объявлений. Однако, если смотреть отдельно на долгосрочную аренду жилья, то только за март наши пользователи пожаловались на 3,6 тысячи объявлений, из которых 45% оказались мошенническими. Для сравнения, в довоенное время наша команда обрабатывала ежемесячно в среднем 2,5 тысяч объявлений с жалобами и обнаруживала среди них примерно половину мошеннических.

Риски для арендаторов: внезапное выселение и "виртуальные" квартиры

Основное условие безопасного поиска жилья – отсутствие спешки при принятии решения и внимательность к деталям соглашения. В период реальной опасности придерживаться ее почти невозможно. В то же время, стрессовая ситуация играет на руку мошенникам. И они прибегают к своим наработанным схемам.

Классическая схема обмана, о которой не раз рассказывали – требование предоплаты якобы для предварительного бронирования жилья. К примеру, автор размещает объявления об аренде квартиры с хорошим ремонтом в комфортном районе по привлекательной цене. Когда потенциальный арендатор отзывается на объявление, с него требуется определенная сумма средств перед просмотром квартиры. Мол, у владельца немало претендентов, поэтому будущий арендатор, таким образом, должен подтвердить серьезность своих намерений арендовать жилье и вообще подтверждение заезда. При этом никакой квартиры может не быть.

Что делать

Отказываться платить за жилье, в реальности существования которого вы не уверены. О таких случаях необходимо информировать Киберполицию, а также службу безопасности платформы, где размещено объявление. Например, на OLX Недвижимость можно использовать кнопку "Пожаловаться" под каждым объявлением или информационный баннер "Публикуем правильно", содержащий жалобы "Необоснованно завышенная цена" и "Мошенничество".

На что обращать внимание при поиске жилья в онлайне:

Как давно зарегистрирован профиль автора объявления. Мы на OLX регулярно блокируем подозрительные объявления и их авторов, поэтому мошеннические профили долго не «живут». Если видите недавнюю дату регистрации – тщательнее присмотреться к арендодателю.

Совпадают ли фото объекта и локации на Google Maps с описанием в объявлении и словами самого автора. Для большей уверенности рекомендую запросить дополнительные снимки комнаты, ванной или подъезда. Также расспросить о ближайших магазинах (их названиях), аптеках или ближайшей остановке.

Актуальна ли стоимость аренды, которая указана в объявлении и на какой период сдается квартира. Банальные вопросы, однако они помогут уменьшить риски попасть на недобросовестного арендодателя и заново искать квартиру.

Можно ли жить в квартире с семьей: детьми и животными.

Другая распространенная мошенническая схема: сдача в аренду чужого жилья

Злоумышленник берет недвижимость в посуточную аренду на несколько дней. Сам в это время размещает объявления о долгосрочной аренде, съемной ранее квартиры. После того, как аферист находит клиентов, сдает им якобы свою квартиру, берет средства заранее. 2 месяца аренды, может быть еще залог, и исчезает.

Что делать

Просить у арендодателя документы, подтверждающие его собственность на жилье. Проверить реальность этих данных можно с помощью сервисов, предоставляющих информацию о недвижимом имуществе из закрытых в военный период реестров (Портал Дия, Опендатабот). Если арендодатель отказывается показывать документы, лучше вообще не тратить время.

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Ожидание vs реальность

Еще один способ обмана менее ущербный, но так же неприятный. Это несоответствие заявленного состояния недвижимости реальному: ремонт, меблировка, размер квартиры. Это может свидетельствовать не только о том, что квартира не стоит тех денег, которые за нее просит владелец, но и о его нечестности в других вопросах. Конечно, может быть и ситуация, когда владелец не знает о повреждениях, ведь не живет в квартире. Здесь важно зафиксировать все несоответствия, чтобы снять риски и ответственность.

Что делать

Просите о скидке, если жилье действительно не соответствует заявленным параметрам, но вы готовы с ними мириться при определенных условиях. И обязательно заключать договор аренды с детализированными пунктами о сроке действия договора, условиях выселения и возврате суммы залога.

Если уже на первом этапе арендатор сталкивается с обманом, то он не застрахован в будущем от таких сюрпризов, как внезапное поднятие арендной платы, отказ возвращать залоговую сумму, внеплановый ремонт или вообще выселение.

В Украине при условии официального оформления взаимоотношений жилищные права охраняются законом. Никто не может быть выселен или ограничен в праве пользования арендованным жильем, а если такие случаи случаются – следует сразу обращаться в правоохранительные органы.

К сожалению, как до войны, так и сейчас большинство отношений между арендатором и арендодателем в Украине, основаны на доверии, а сам рынок до сих пор находится в "тени". Сейчас государство внедряет превентивные методы борьбы с такими случаями, так что я надеюсь, их будет становиться все меньше.

Цена квартирного вопроса

Отдельно следует выделить случаи спекуляций с ценами на аренду жилья, которые в условиях военного времени незаконны. В начале войны на OLX Недвижимость мы фиксировали такие объявления со спекулятивными ценами.

Однако отдельная команда ежедневно проверяет контент объявлений и сотрудничает с правоохранителями, чтобы выявлять и предотвращать подобные случаи. Так, например, за март было удалено около 650 объявлений с завышенной ценой.

Что делать

В случае обнаружения объявления с необоснованной арендной платой, нужно сообщить по электронному адресу Бюро экономической безопасности Украины (zvernennya@esbu.gov.ua) или в телеграм организации https://t.me/StopOverpriceBot.

Источники поиска жилья

При поиске жилья следует тщательно относиться к объявлениям в мессенджерах и соцсетях. Они ведь, в отличие от специализированных платформ, обычно не устанавливают четких правил размещения и модерации публикаций об аренде недвижимости.

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Кроме того, профильные сервисы мотивируют добросовестных арендодателей размещать объявления именно у них. К примеру, чтобы стимулировать создание объявлений, с марта на OLX Недвижимость авторы получают бесплатные размещения и скидки на рекламу объектов в аренду.

Несмотря на небывалый ранее спрос на аренду жилья, государство и лидеры рынка пытаются минимизировать случаи мошенничества. Как результат, у арендаторов есть немалый арсенал инструментов для своей защиты и безопасного поиска жилья на время войны.