Через протяжність фронту, що охопив північні, східні та частково південні області України, багато переселенців вирушили шукати прихисток у західні регіони, де житло виросло в ціні. Надто "підприємливі" почали маніпулювати ціною на оренду. Звісно, крім цінових спекуляцій з початку повномасштабного вторгнення ринок страждав від публікації неактуальних об'єктів і шахрайства з передоплатою.

Читайте також Якими будуть ціни на житло після війни: прогноз експерта

Якщо говорити наприклад про розділ "Нерухомість", то сумарно шахрайських випадків ми фіксуємо не більше 1% від загальної кількості оголошень. Однак, якщо дивитися окремо на довгострокову оренду житла, то тільки за березень наші користувачі поскаржилися на 3,6 тисяч оголошень, з яких 45% виявились шахрайськими. Для порівняння, у довоєнний час наша команда обробляла щомісяця в середньому 2,5 тисячі оголошень зі скаргами й виявляла серед них приблизно половину шахрайських.

Ризики для орендарів: раптове виселення та "віртуальні" квартири

Основна умова безпечного пошуку житла — відсутність поспіху під час прийняття рішення та уважність до деталей угоди. В період реальної небезпеки дотримуватись її майже неможливо. Водночас стресова ситуація грає на руку шахраям. І вони вдаються до своїх напрацьованих схем.

Класична схема обману, про яку не раз розповідали — вимога передоплати нібито для попереднього бронювання житла. Наприклад, автор розміщує оголошення про оренду квартири з хорошим ремонтом у комфортному районі за привабливою ціною. Коли потенційний орендар відгукується на оголошення, з нього вимагають певну суму коштів перед переглядом квартири. Мовляв, у власника чимало претендентів, тому майбутній орендар таким чином має підтвердити серйозність своїх намірів орендувати житло і взагалі підтвердження заїзду. При цьому ніякої квартири може й не бути.

Що робити

Відмовлятись платити наперед за житло, в реальності існування якого ви не впевнені. Про такі випадки необхідно інформувати Кіберполіцію, а також службу безпеки платформи, на якій розміщено оголошення. Наприклад, на OLX Нерухомість можна використовувати кнопку "Поскаржитися" під кожним оголошенням чи інформаційний банер "Публікуємо правильно", який містить скарги "Необґрунтовано завищена ціна" та "Шахрайство".

На що звертати увагу під час пошуку житла в онлайні:

Як давно зареєстрований профіль автора оголошення. Ми на OLX регулярно блокуємо підозрілі оголошення та їх авторів, тому шахрайські профілі довго не «живуть». Тож якщо бачите нещодавню дату реєстрації – ретельніше придивитися до орендодавця.

Чи співпадають фото об'єкта та локація на Google Maps з описом в оголошенні та словами самого автора. Для більшої впевненості рекомендую попросити додаткові знімки кімнати, ванної чи під'їзду. Також розпитати про найближчі магазини (їх назву), аптеки чи найближчу зупинку.

Чи актуальна вартість оренди, яка вказана в оголошенні та на який період здається квартира. Банальні питання, однак саме вони допоможуть зменшити ризики потрапити на недобросовісного орендодавця та заново шукати квартиру.

Чи можна жити в квартирі з сім'єю: дітьми та/або тваринами.

Інша поширена шахрайська схема: здача в оренду чужого житла

Зловмисник бере нерухомість у подобову оренду на кілька днів. Сам у цей час розміщує оголошення про довгострокову оренду, винайнятої раніше квартири. Після того, як аферист знаходить клієнтів, здає їм нібито свою квартиру, бере кошти наперед за 1 – 2 місяці оренди, можливо ще заставу, і зникає.

Що робити

Просити в орендодавця документи, що підтверджують його власність на житло. Перевірити реальність цих даних можна за допомогою сервісів, які надають інформацію про нерухоме майно із закритих у воєнний період реєстрів (Портал Дія, Опендатабот). Якщо орендодавець відмовляється показувати документи, краще взагалі не витрачати час.

До теми Не мародерствуйте на людях: мер Франківська Марцінків пригрозив недобросовісним орендодавцям

Очікування vs реальність

Ще один спосіб обману менш збитковий, але так само неприємний. Це невідповідність заявленого стану нерухомості реальному: ремонт, меблювання, розмір помешкання. Це може свідчити не тільки про те, що квартира не коштує тих грошей, яких за неї просить власник, а й про його нечесність в інших питаннях. Звісно може бути й ситуація, коли власник не знає про пошкодження, адже не живе в квартирі. Тут важливо зафіксувати всі невідповідності, аби зняти з себе ризики та відповідальність.

Що робити

Просити про знижку, якщо житло дійсно не відповідає заявленим параметрам, але ви готові з ними миритись за певних умов. І обов'язково укладати договір оренди з деталізованими пунктами про термін дії договору, умови виселення та повернення суми застави.

Якщо вже на першому етапі орендар стикається з обманом, то він не застрахований у майбутньому від таких "сюрпризів", як раптове підняття орендної плати, відмова повертати заставну суму, позаплановий ремонт чи взагалі виселення.

В Україні, при умові офіційного оформлення взаємовідносин, житлові права охороняються законом. Ніхто не може бути виселений або обмежений у праві користування орендованим житлом, а якщо такі випадки трапляються – варто одразу звертатися до правоохоронних органів.

На жаль, як до війни, так і зараз більшість відносин між орендарем і орендодавцем в Україні, засновані на довірі, а сам ринок й досі перебуває у "тіні". Зараз держава впроваджує превентивні методи боротьби із такими випадками, тож я сподіваюся, їх буде ставати дедалі менше.

Ціна квартирного питання

Окремо варто виділити випадки спекуляцій з цінами на оренду житла, які в умовах воєнного часу є незаконними. На початку війни на OLX Нерухомість ми фіксували такі оголошення зі спекулятивними цінами.

Проте, окрема команда щодня перевіряє контент оголошень та співпрацює з правоохоронцями, щоб виявляти і запобігати подібним випадкам. Так, наприклад, за березень було видалено майже 650 оголошень із завищеною ціною.

Що робити

У випадку виявлення оголошення з необґрунтованою орендною платою, потрібно повідомити на електронну адресу Бюро економічної безпеки України (zvernennya@esbu.gov.ua) або у телеграм бот організації https://t.me/StopOverpriceBot.

Джерела пошуку житла

Під час пошуку житла варто прискіпливо ставитись до оголошень у месенджерах та соцмережах. Адже вони, на відміну від спеціалізованих платформ, зазвичай не встановлюють чітких правил розміщення та модерації публікацій про оренду нерухомості.

Важливо Доступ до житла в Україні під час війни: головні ініціативи держави

Крім того, профільні сервіси мотивують добросовісних орендодавців розміщувати оголошення саме у них. Приміром, щоб стимулювати створення оголошень, з березня на OLX Нерухомість автори отримують безкоштовні розміщення та знижки на рекламу об'єктів під оренду.

Попри небувалий раніше попит на оренду житла, держава та лідери ринку намагаються мінімізувати випадки шахрайства. Як результат, орендарі мають чималий арсенал інструментів для свого захисту та безпечного пошуку житла на час війни.