Нам говорят, что двери открыты, но посторонним вход воспрещен, – Зеленский о членстве в НАТО
Президент Владимир Зеленский 19 февраля принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Во время выступления он заявил, что Украине нужны открытые ответы относительно членства НАТО и ЕС.
Зеленский отметил, что 8 лет назад украинцы сделали свой выбор и многие отдали за это жизни, сообщает 24 канал. В то же время добавил: "Разве все эти 8 лет Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы?".
Важное Зеленский выступает на Мюнхенской конференции: видео
"С 2014 года Россия убеждает, что мы выбрали ошибочный путь. Что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать, что это неправда? Разве не Европа должна сегодня сказать – наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в Союз? Почему мы избегаем этого вопроса, разве Украина не заслуживает прямые честные ответы?", – заявил президент.
Это касается и НАТО. Нам говорят – двери открыты, но пока посторонним вход запрещен,
– сказал Зеленский.
Он считает, если члены Альянса не хотят нас видеть, то пусть скажут об этом честно. "Открытые двери – это хорошо, но нам надо открытые ответы, а не годами закрытые вопросы", – добавил он.
Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности: смотрите видео
Членство Украины в НАТО и ЕС: что об этом известно
- Еще в 2008 году Украина и Грузия подали заявку на членство в НАТО. Однако с этого времени положительного решения нет.
- В то же время президент Соединенных Штатов Джо Байден неоднократно подчеркивал, что поддерживает членство Украины в Североатлантический Альянс.
- В декабре 2021 года Владимир Путин выдвинул НАТО ультиматум, который назвал "гарантиями безопасности" для России. Среди требований – не принимать Украину в Альянс.
- Против членства Украины в НАТО выступает не только Россия, к примеру, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что нашему государству нет места в НАТО", а Революцию Достоинства назвал "переворотом".