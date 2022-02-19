Нам говорят, что двери открыты, но посторонним вход воспрещен, – Зеленский о членстве в НАТО

Президент Владимир Зеленский 19 февраля принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Во время выступления он заявил, что Украине нужны открытые ответы относительно членства НАТО и ЕС.

Зеленский отметил, что 8 лет назад украинцы сделали свой выбор и многие отдали за это жизни, сообщает 24 канал. В то же время добавил: "Разве все эти 8 лет Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы?".

Важное Зеленский выступает на Мюнхенской конференции: видео

"С 2014 года Россия убеждает, что мы выбрали ошибочный путь. Что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать, что это неправда? Разве не Европа должна сегодня сказать – наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в Союз? Почему мы избегаем этого вопроса, разве Украина не заслуживает прямые честные ответы?", – заявил президент.

Это касается и НАТО. Нам говорят – двери открыты, но пока посторонним вход запрещен,

– сказал Зеленский.

Он считает, если члены Альянса не хотят нас видеть, то пусть скажут об этом честно. "Открытые двери – это хорошо, но нам надо открытые ответы, а не годами закрытые вопросы", – добавил он.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности: смотрите видео

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