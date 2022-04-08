Нам не хватает слов, – Боррель о мужестве украинцев и ужасе российских зверств

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетил Киевскую область. Чиновник подчеркнул, что ему не хватает слов, чтобы описать то, что он увидел и услышал.

Об этом он заявил 8 апреля во время совместного брифинга с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Еврокомиссии, пишет 24 канал.

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Что заявил Боррель во время визита в Украину

Боррель обратился к Зеленскому и подчеркнул, что глубоко тронут тем, что увидел, услышал и почувствовал во время визита на Киевщину. "Безусловно, нам не хватает слов", — подчеркнул дипломат. Отметим, что перед этим европейские чиновники посетили освобожденную от оккупантов Бучу.

Первое, на что обратил внимание глава европейской дипломатии, это огромное поражение российского войска. "Они столкнулись с вашим (украинцев – 24 канал) мужеством", – подчеркнул он. А второе – это ужас от убийств гражданских оккупантами, от военных преступлений России.

Как пояснил Боррель, Евросоюз будет помогать Офису генпрокурора Украины передавать доказательства российских зверств международному уголовному суду.

Зеленский, фон дер Ляйен и Боррель пообщались со СМИ: смотрите видео