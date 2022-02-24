Нам не нужно заявление, нам нужна помощь, – Кравчук
Циничное нападение России на Украину в ночь на 24 февраля переполошило весь мир. Однако пока для Украины не так важны заявления, как помощь.
Об этом в эфире 24 канала сказала "слуга народа" Евгения Кравчук. Она призвала партнеров не быть безучастными.
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"Заявления нам сейчас не нужны, нам нужна реальная помощь. Военная, экономическая, полная блокировка на все, что продает Россия, наиболее жесткие санкции на банковскую сферу", – пояснила нардеп.
Чтобы цена для Путина росла с каждым днем,
– подчеркнула Кравчук.
Кравчук: Рада готова собраться в любой момент
Она добавила, что Украине необходима и военная помощь и средства для финансовой стабилизации.
"Если нужно будет ратифицировать международные соглашения или определенную финансовую помощь – Рада готова собраться в любой момент. Мы не закрывали пленарное заседание", – подытожила "слуга народа".Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.