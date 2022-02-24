Про це в ефірі 24 каналу сказала "слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона закликала партнерів не бути байдужими.

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"Заяви нам зараз не потрібні, нам потрібна реальна допомога. Військова, економічна, повне блокування на все, що продає Росія, найбільш жорсткі санкції на банківську сферу", – пояснила нардепка.

Щоб ціна для Путіна зростала з кожним днем,

– наголосила Кравчук.

Кравчук: Рада готова зібратись у будь-який момент

Вона додала, що Україні необхідна і військова допомога, і кошти для фінансової стабілізації.

"Якщо потрібно буде ратифікувати міжнародні угоди чи певну фінансову допомогу – Рада готова зібратися у будь-який момент. Ми не закривали пленарне засідання", – підсумувала "слуга народу".

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.