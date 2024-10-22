Нам нужно то, что может остановить Путина, – Зеленский о "пакете сдерживания"

Владимир Зеленский предложил в плане победы Украины в войне, которую развернула Россия, пункт о неядерном пакете сдерживания амбиций Кремля.

Он может быть альтернативой членству в НАТО до завершения войны. Об этом украинский президент сообщил на встрече с журналистами, сообщают корреспонденты 24 Канала.

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Зеленский высказался о "пакете сдерживания"

Я сказал: "У нас нет ядерного оружия и мы не в НАТО, и не будем в НАТО до завершения войны. Вот почему мне нужен этот пакет". Нам нужен пакет, который может остановить Путина и снизить его потенциал. Я нашел эту альтернативу,

– заявил президент.

По его словам, позиция по этому поводу остается четкой. Он подчеркнул, как и отмечал ранее, что никогда не просил вернуть Украине ядерное оружие. А подобный пакет будет решением вопроса по гарантиям безопасности.

Напомним, издание Bild опубликовало материал о якобы планах Украины по изготовлению ядерного оружия в случае повторного вторжения России.

Там процитировали неназванного украинского чиновника, который якобы сказал, что нашему государству понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую ядерную бомбу, ведь якобы "у нас есть нужные знания".