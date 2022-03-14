Нам нужна победа, чтобы получить честный мир – с гарантиями безопасности, – Зеленский

Владимир Зеленский обратился к украинцам 14 марта – в День добровольца. Президент напомнил, что ни у кого из нас пока нет права расслабиться.

Он отметил, что, несмотря на то, что Россия готовилась к войне десятки лет, украинцы и Вооруженные Силы Украины делают все необходимое для победы, сообщает 24 канал.

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14 марта начался новый раунд видео-встреч делегаций

Президент призвал бороться, чтобы вскоре прийти к победе и заслуженному украинцами миру. Он отметил, что это будет честный мир, зафиксированный на бумагах и договорах.

Нужно держаться, нужно сражаться, чтобы победить. Чтобы прийти к заслуженному украинцами миру. Честный мир. С гарантиями безопасности для нашего государства, наших людей. И чтобы возложить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах,

– говорится в новом обращении Президента.

Зеленский отметил, что сегодня уже началась видео-встреча делегаций, поэтому вечером будут новости о переговорах.

Смотрите утреннее обращение Зеленского за 14 марта: