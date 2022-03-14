Він зазначив, що попри те, що Росія готувалася до війни десятки років, українці та Збройні Сили України роблять усе необхідне для перемоги, повідомляє 24 канал.

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14 березня розпочався новий раунд відеозустрічей делегацій

Президент закликав боротися, щоб невдовзі прийти до перемоги та заслуженого українцями миру. Він зазначив, що це буде чесний мир, зафіксований на паперах та в договорах.

Потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти. Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах,

– йдеться у новому зверненні Президента.

Зеленський зазначив, що сьогодні вже почалася відеозустріч делегацій, тож ввечері будуть новини щодо перемовин.