Нам нужно время, не буду умалять угрозу, – Зеленский о победе над Россией
13 марта 2022 , 01:01Читати новину українською
В ночь на 13 марта президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к гражданам Украины. Он признался, что для того, чтобы переломить Россию, нужно время и силы.
Глава государства пообещал, что не будет умалять угрозу, если она будет. А также не станет преувеличивать достижения.
На тему 17-й день войны: новое обращение президента Зеленского
Также президент упомянул Минобороны России, которое лжет всем и даже своему "главнокомандующему".
Нам нужно время, на нужные силы, чтобы переломить пришедшую на нашу землю военную машину. Не буду умалять угрозу и не стану преувеличивать достижения. Мы честные люди, а не Минобороны России, которое лжет всем: миллионам своимх граждан и даже главе Российской Федерации,
– заявил Владимир Зеленский.
Ночное обращение Владимира Зеленского за 12 марта: смотрите видео