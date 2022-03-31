Нам нужно все, – Ермак призвал Канаду передавать Украине оружие

Глава Офиса Президента Андрей Ермак дал интервью Global News из Канады и призвал страну передавать Украине больше оружия.

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве оружия. Также он добавил, что именно Канада понимает Украину как никто, ведь там очень мощная диаспора украинцев.

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Ермак обратился с призывом к Канаде по поводу оружия

Ермак сообщил, что во время общения с Global News он отметил важность поддержать Украину в виде предоставления оружия. По его словам, это необходимо для того, чтобы наша страна могла как можно быстрее одержать победу над государством-агрессором – Россией и завершить эту войну.

Стрелковое оружие, системы разминирования, дроны, контрбатарейные радары, гаубицы, бронежилеты – нам нужно все. И прежде всего нам нужно закрыть небо, чтобы защитить наши города от ракет,

– заявил Ермак.

Глава ОП рассказал, что Украина имеет целью использовать все возможные площадки для того, чтобы достучаться до партнеров на Западе. Он подчеркнул, что эффективное оружие поможет Украине приблизиться к победе, тогда как закрытое небо спасет жизнь украинцам, женщинам, детям в украинских городах.

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