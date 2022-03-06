"Нам поможет Святой Боже": Хливнюк спел в прямом эфире для украинских солдат
Лидер "Бумбокса" вступил в ряды терробороны в Киеве во второй день войны. Он уверен в победе Украины и восхищается Вооруженными силами.
Поддержал военных Андрей Хливнюк в эфире 24 канала. Он призвал украинцев выражать еще больше своей любви к Украине и ВСУ.
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Он обратился ко всем мужчинам и женщинам на фронте.
Нам поможет Святой Боже еще и Пречистая Мать беду своевать,
– спел артист.
"Удачи вам, будьте здоровы, не болейте и бейте оккупанта", – добавил Хливнюк.
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Певец восхищается Вооруженными силами Украины
Хлывнюк также восхищается тем, как Вооруженные силы Украины дают достойный отпор оккупантам. "Я еще не сделал ни одного выстрела", – заметил Хливнюк.
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