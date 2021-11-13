Нам повезло жить с ним в одну эпоху, – Зеленский поздравил Мустафу Джемилева с Днем рождения
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский поздравил Мустафу Джемилева с Днем рождения. Национальному лидеру крымских татар в субботу, 13 ноября, исполнилось 78 лет.
Президент заявил, что Мустафа-ага является примером несокрушимой веры, стойкости духа и неутомимой борьбы за восстановление прав крымскотатарского народа. Зеленский пожелал Джемилеву здоровья, вдохновения, благополучия семье и победы.
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Нам всем очень повезло жить в одну эпоху с этим великим человеком, именем которого называют улицы и парки в турецких городах,
– подчеркнул украинский лидер.
Зеленский подчеркнул: он уверен, что вместе обязательно удастся дойти до победы.
А тогда один из следующих Дней рождения Мустафы-аги будут праздновать в украинском Крыму под украинским и крымскотатарским флагами. Это будет происходить за чашечкой ароматного кофе.
"Мустафа-ага не сломался"
Зеленский отметил, что Джемилев за свою правозащитную деятельность подвергался репрессиям. Его преследовала советская власть.
"Его бросали в тюрьму, высылали из родного Крыма и долгие годы запрещали возвращаться домой", – вспомнил украинский лидер.
Президент подчеркнул: Джемилев не прекращал борьбу, пока крымские татары не получили право вернуться на родную крымскую землю.
Зеленский отметил, что Джемилев пережил страшные испытания. В то же время он не сломался, не потерял человечность, искренность и простоту в общении.
Президент заявил, что сегодня крымскотатарский народ снова не может чувствовать себя свободно и безопасно на своей земле. Россия оккупировала Крым.
Зеленский сообщил, что "крымчан снова запугивают, преследуют, похищают и безосновательно бросают за решетку".
"Джемилев как настоящий лидер вдохновляет свой народ, дает ему силы и укрепляет веру в то, что и на этот раз враг будет повержен и мы вернем наш Крым", – отметил президент.
Между тем Украина со своей стороны делает все, чтобы "вопрос деоккупации Крымского полуострова звучал на всех международных площадках и был среди самых актуальных тем мировой повестки дня".
Джемилева предлагают вынести на Нобелевскую премию
- Во время форума Украина 603,7. Херсон "Юг Украины – Нива Европы" активист Абмежит Сулейманов предложил вынести кандидатуру лидера крымскотатарского народа Джемилева на Нобелевскую премию мира.
- По словам Сулейманова, "если бы украинская власть, Верховная Рада выдвинули кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира, это означало бы поддержку крымскотатарского народа".
- Активист напомнил, что Джемилев вместе со своим народом борется мирным способом за освобождение Крыма.
Сообщение из телеграма Зеленского:
Сегодня свое 78-летие празднует национальный лидер крымских татар, первый глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
Нам всем очень повезло жить в одну эпоху с этим великим человеком, именем которого называют улицы и парки в турецких городах! Ведь Мустафа-ага – это пример несокрушимой веры, стойкости духа и неутомимой борьбы за восстановление прав крымскотатарского народа.
За свою правозащитную деятельность Мустафа Джемилев подвергался репрессиям и преследованиям со стороны советской власти. Его бросали в тюрьму, высылали из родного Крыма и долгие годы запрещали возвращаться домой. И все это время он не прекращал бороться, пока крымские татары не получили право вернуться на родную крымскую землю. Несмотря на все страшные испытания, Мустафа-ага не сломался, не потерял человечность, искренность и простоту в общении. Его беспрекословно почитают и уважают соотечественники.
И сегодня, когда Крым оккупировала Российская Федерация, когда крымскотатарский народ снова не может чувствовать себя свободно и жить на земле своей безопасно, когда крымчан опять запугивают, преследуют, похищают и безосновательно бросают за решетку, Мустафа Джемилев как настоящий лидер вдохновляет свой народ, дает ему силы и укрепляет веру в то, что и в этот раз враг будет повержен и мы вернем наш Крым. Украинское государство со своей стороны делает все, чтобы вопрос деоккупации Крымского полуострова звучал на всех международных площадках и был среди актуальных тем мировой повестки дня.
Уверен, вместе мы обязательно победим, и один из следующих дней рождения Мустафы-аги будем праздновать в нашем Крыму за чашечкой ароматного кофе под украинским и крымскотатарским флагами. Верю, это обязательно произойдет.
А сегодня поздравляю уважаемого Мустафу Джемилева с Днем рождения, желаю крепкого здоровья, вдохновения, благополучия семье и победы!