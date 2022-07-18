Нам удалось стабилизировать ситуацию – Залужный об успехах на фронте

Ситуация на фронте продолжает быть сложной и напряженной, однако полностью контролируемой ВСУ. Наши бойцы смогли стабилизировать ее.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время встречи с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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Что помогло ВСУ сдержать врага

По словам Залужного, важным фактором, который способствовал удержанию нами оборонительных рубежей и позиций, своевременное прибытие М142 HIMARS, которые наносят прицельные удары по:

вражеских пунктах управления,

складам хранения боеприпасов и топлива.

Накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице Соединенные Штаты и их союзников за помощь в борьбе за свободу,

- добавил Залужный.

К слову, вооружение, которое Украине поставляет Запад, существенно влияет на ход войны. В частности, точность ударов украинских войск нивелирует количественное преимущество в технике оккупантов, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сейчас украинские воины эффективно уничтожают вражеские склады на временно оккупированных территориях. Так, ВСУ показали видео, как попали во временный склад оккупантов на Юге.

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Актуальная ситуация на Донбассе

На Донецком направлении оккупанты не оставляют попыток наступления на Северск и Бахмут. Татьяновка, Донецкое, Дроновка, Григоровка, Стародубовка, Северск и Николаевка оказались под огнем вражеских танков и артиллерии. Возле Верхнекаменского оккупанты нанесли авиаудар.

С помощью штурмовых действий россияне пытались улучшить тактическое положение на направлениях Белогоровка – Григоровка, Золотаревка – Верхнекаменское, Золотаревка – Серебрянка и Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское. Атака россиян безуспешна, однако бои продолжаются.

На Бахмутском направлении захватчики обстреливают позиции наших воинов вблизи Выемки, Берестового, Белогоровки, Покровского, Веселой Долины, Курдюмовки, Майского и Шумов. Берестово и Покровское пострадали от авиационных ударов. Наши воины отбили штурм оккупантов в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС.

Также захватчики активизировали ведение боевых действий на Авдеевском направлении. В направлении Верхнеторецкое – Каменка оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение, однако наши защитники и Защитницы нанесли врагу потери, из-за чего тот отступил.

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