российское руководство анализирует то, как Украина использует HIMARS. В частности, по объектам военной инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей, а также на Херсонщине. Об этом в эфире 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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По его мнению, российский генштаб представил какие-то аналитические документы, что будет при 12 HIMARS, а что при 24. Конечно, это не единственный аргумент, но, безусловно, эта оценка состоялась.

Контрнаступление ВСУ

Марк Фейгин отметил, что российские представители на переговорах в Стамбуле ставили условия по перемирию, а именно на Южном направлении – по Херсону. Понимают, что идет скопление сил для контратаки ВСУ. Тем временем россияне хотели бы этого избежать под предлогом, а давайте мы дадим коридор и разрешим зерновой кризис, однако не трогайте Херсон.

Именно в ожидании атаки на Херсон и делаются эти заявления, что "если вы не пойдете с нами договариваться, тогда мы будем вынуждены…". А что вы будете вынуждены? Это ведь не говорится. То есть ничего, кроме крайнего варианта – тактического ядерного оружия, в россии нет. Все что можно было, уже было использовано,

– сообщил Марк Фейгин.

"Те ракеты, которыми они обстреливают украинские города, так они будут обстреливать и дальше. Могут ли они ударить по Киеву, Банковой или по чему-то похожему? Могут. Однако в целом это весь набор", – отметил российский правозащитник.

Он добавил, что инициировать удар тактическим ядерным оружием москва не может, ведь точно будет следствие с привлечением третьих стран. Однако ударить, как ответ, по центру принятия решения – могут. К тому же, они об этом часто говорили.

По моему мнению, можно говорить о том, что у них в резерве ничего нет, чем она могла бы испугать,

– акцентировал Фейгин.

По его словам, путин как суетится по поиску возможных комплектующих и вообще военной техники. По миру просит у тех, у кого высокотехнологичных продуктов точно быть не может. Какую конкуренцию могут составить беспилотники Ирана тому оружию, которое Украине поставляет Запад. При этом Иран еще публично отказались это делать.

"Я бы сказал, что эти угрозы не имеют особо никакого наполнения", – добавил правозащитник.

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