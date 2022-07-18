російське керівництво аналізує те, як Україна використовує HIMARS. Зокрема по обʼєктах військової інфраструктури на території Донецької та Луганської областей, а також на Херсонщині. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

Важливо Активісти з Бурятії просять допомоги у Байдена, щоб відділитися від росії

На його думку, російський генштаб представив якісь аналітичні документи, що буде при 12 HIMARS, а що при 24. Звісно, це не єдиний аргумент, але безумовно ця оцінка відбулася.

Контрнаступ ЗСУ

Марк Фейгін зазначив, що російські представники на перемовинах в Стамбулі ставили умови щодо перемирʼя, а саме на Південному напрямку – щодо Херсону. Розуміють, що йде накопичення сил для контратаки ЗСУ. Тим часом росіяни хотіли б цього уникнути під приводом, а давайте ми дамо коридор і вирішимо зернову кризу, проте не чіпаєте Херсон.

Саме в очікувані атаки на Херсон й робляться ці заяви, що "якщо ви не підете з нами домовлятися, тоді ми вимушені будемо…". А що ви вимушені будете? Це ж не говориться. Тобто нічого, крім крайнього варіанту – тактичної ядерної зброї, у росії нема. Все що можна було, вже було використано,

– повідомив Марк Фейгін.

"Ті ракети, якими вони обстрілюють українські міста, так вони будуть обстрілювати й далі. Чи можуть вони вдарити по Києву, Банковій чи чомусь схожому? Можуть. Проте загалом це весь набір", – зазначив російський правозахисник.

Він додав, що ініціювати удар тактичною ядерною зброєю москва не може, адже точно буде наслідок із залученням третіх країн. Проте вдарити, як відповідь, по центру прийняття рішення, – можуть. До того ж вони про це часто говорили.

На мою думку, можна говорити про те, що у них в резерві нічого немає, чим вона могла б злякати,

– акцентував Фейгін.

За його словами, путін он як метушиться щодо пошуку можливих комплектуючих та взагалі військової техніки. По світу просить у тих, в кого високотехнологічних продуктів точно не може бути. Яку конкуренцію можуть скласти безпілотники Ірану тій зброї, яку Україні постачає Захід. При цьому Іран ще й публічно відмовилися це робити.

"Я би сказав, що ці погрози, не мають особливо ніякого наповнення", – додав правозахисник.

Дивіться відео щодо "погроз" росії:

Останні новини росії