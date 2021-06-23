Нам все должны – это позиция детей – Зеркаль о "Северном потоке-2"

Лана Зеркаль заявила, что в вопросе "Северного потока-2" Украине следует отходить от позиции "нам все должны". Власть должна предлагать собственные видения решения проблем.

Нужно стать взрослыми, – Зеркаль

Когда украинская власть говорит, что нам должны решить вопрос, то ставит себя в позицию детей. Об этом экс-советник председателя правления "Нафтогаза" заявила в совместном интервью с экс-главой правления компании Андреем Коболевым и бывшим заместителем Игорем Диденко.

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Нам нужно стать взрослыми и предложить какое-то свое видение того, как обеспечить то, чтобы наша газотранспортная система работала. Есть этот "Северный поток-2", нет его. Это должно перестать быть постоянной угрозой,

– подчеркнула политик.

Коболев добавил, что Украина должна четко говорить, что может сделать для того, чтобы нам помогли. Следует не просто отказаться от тактики "вы нам должны", а понять, что нужно сделать что-то навстречу нашим партнерам.

В то же время Диденко подчеркнул, что власть должна всегда иметь план предотвращения различных текущих неблагоприятных техногенных и экономических ситуаций.

"Из года в год таких техногенных проблем возникает все больше. При дефиците государственных финансов необходимо организовать их максимально эффективное использование", – пояснил Диденко.

"Северный поток-2": последние новости

В начале июня завершили укладку труб первой нитки российского газопровода "Северный поток-2". Теперь морские участки трубопровода, проложенные между Россией и Германией, соединены.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поедет в США, чтобы урегулировать дискуссии по газопроводу.

Президент Владимир Зеленский 14 июня в очередной раз подчеркнул, что "Северный поток-2" необходимо остановить.