Потрібно стати дорослими, – Зеркаль
Коли українська влада говорить, що нам повинні вирішити питання, то ставить себе в позицію дітей. Про це ексрадниця голови правління "Нафтогазу" заявила у спільному інтерв'ю з ексголовою правління компанії Андрієм Коболєвим та колишнім заступником Ігорем Діденком.
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Нам потрібно стати дорослими і запропонувати якесь своє бачення того, як забезпечити те, щоб наша газотранспортна система працювала. Є цей "Північний Потік-2", немає його. Це повинно перестати бути постійною загрозою,
– наголосила політикиня.
Коболєв додав, що Україна повинна чітко казати, що може зробити для того, щоб нам допомоги. Слід не просто відмовитися від тактики "ви нам повинні", а зрозуміти, що потрібно зробити щось назустріч нашим партнерам.
Водночас Діденко наголосив, що влада повинна завжди мати план запобігання різним поточним несприятливим техногенним та економічним ситуаціям.
"З року в рік таких техногенних проблем виникає все більше. При дефіциті державних фінансів необхідно організувати їх максимально ефективне використання", – пояснив Діденко.
"Північний потік-2": останні новини
- На початку червня завершили укладання труб першої нитки російського газопроводу "Північний потік-2". Тепер морські ділянки трубопроводу, прокладені між Росією та Німеччиною, з'єднані.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що поїде у США, аби врегулювати дискусії щодо газопроводу.
- Президент Володимир Зеленський 14 червня вкотре наголосив, що "Північний потік-2" необхідно зупинити.