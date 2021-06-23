Потрібно стати дорослими, – Зеркаль

Коли українська влада говорить, що нам повинні вирішити питання, то ставить себе в позицію дітей. Про це ексрадниця голови правління "Нафтогазу" заявила у спільному інтерв'ю з ексголовою правління компанії Андрієм Коболєвим та колишнім заступником Ігорем Діденком.

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Нам потрібно стати дорослими і запропонувати якесь своє бачення того, як забезпечити те, щоб наша газотранспортна система працювала. Є цей "Північний Потік-2", немає його. Це повинно перестати бути постійною загрозою,

– наголосила політикиня.

Коболєв додав, що Україна повинна чітко казати, що може зробити для того, щоб нам допомоги. Слід не просто відмовитися від тактики "ви нам повинні", а зрозуміти, що потрібно зробити щось назустріч нашим партнерам.

Водночас Діденко наголосив, що влада повинна завжди мати план запобігання різним поточним несприятливим техногенним та економічним ситуаціям.

"З року в рік таких техногенних проблем виникає все більше. При дефіциті державних фінансів необхідно організувати їх максимально ефективне використання", – пояснив Діденко.

Зверніть увагу! Якщо "Північний потік-2" добудують, то Україна щороку втрачатиме 1,5 мільярда доларів. Крім того, газопровід збільшить залежність європейських країн від Росії.

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