Нам надо отрезать этот вечный соблазн госчиновников управлять каким-то имуществом, – эксперт

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефёдов заявил, что чиновники против приватизации, потому что она убивает политическую коррупцию.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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"Если говорить о достижениях приватизации, то понятно, что мы сейчас очень активно пытаемся так сказать двигать эти камни вперед. Ведь многие упираются и говорят, что приватизацию начинать нельзя, мы к ней не готовы и лучше подождать еще 5 лет, но понятно, что приватизация убивает политическую коррупцию, возможность переизбираться в Верховную Раду и т. д.", – сказал Максим Нефедов.

Я считаю, что наша главная цель приватизации – это даже не деньги, хотя это также важно, это борьба с коррупцией. Нам нужно отрезать этот вечный соблазн государственных чиновников управлять каким-то имуществом,

– заявил эксперт.

Как отметил Нефедов, "Одесский припортовый завод" – это как раз яркий пример того, что происходит в Украине с государственными предприятиями.



"Одесский припортовый завод"

"Почти каждое наше госпредприятие – это фактически некий мини-Одесский припортовый завод. Люди считают, что, когда мы говорим о приватизации, то это какое-то золото, которое мы можем продавать, если очень нужны деньги в трудное время. Это не так. Подавляющее большинство государственных предприятий – убыточные, многие из них со временем стареют и обрастают долгами.", – отметил он.

Мы объясняем всем, почему нельзя ждать с приватизацией. Потому что эти активы все время теряют в цене, ведь эти заводы построены еще в советское время, и с тех пор ничего в них не модернизировалось и, если вы думаете, что на них через несколько лет будет большой спрос, то это не так.

Нефедов прокомментировал: "Я рад, что мы по крайней мере объявили конкурс на отбор советника, который будет управлять этим процессом и который должен определить первую стратегию приватизации и круг реальных покупателей".

По словам эксперта, "Укрспирт" запрещен к приватизации. "Почему-то у народных депутатов не хватает мужества проголосовать за этот вопрос", – добавил он.