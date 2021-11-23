Намерений не знаем, но знаем схемы Москвы, – Госдеп США об угрозе вторжения России в Украину
Источник:твиттер Госдепа США
В Государственном департаменте США прокомментировали сообщение о текущей угрозе вторжения России в Украину. По этому поводу высказался спикер Госдепа Нед Прайс.
По его словам, Белый дом точно планов России не знает. Однако хорошо знаком со схемами, которые применяет российское руководство.
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Позиция Госдепа США относительно угрозы вторжения России в Украину
Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс 22 ноября заявил следующее:
Мы не можем говорить о намерениях Москвы (касаемо вторжения в Украину – 24 канал). Но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия.
Господин Прайс вместе с этим:
- Отметил, что любая агрессия в сторону Украины от России вызовет обеспокоенность в США.
- Однако не стал конкретизировать, какими именно действиями будут реагировать Штаты, если российские войска массово зайдут на территорию Украины.
Тем временем в Сенате США законодатели предложили поправку в оборонный бюджет, которая включает санкции против России в случае ее вторжения в Украину.
Крайние важные новости по теме вероятного нового масштабного вторжения России в Украину:
- В Bloomberg написали, что разведка США раскрыла планы России по возможному вторжению в Украину.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова противостоять агрессору при любом развитии событий.
- А вот во внешней разведке России назвали ситуацию в Украине такой же, как и в Грузии перед событиями 2008 года.
- И в этот же день глава МИД Дмитрий Кулеба ответил на возмутительные обвинения России о наступлении на Донбассе.