Намерения оккупантов провести псевдореферендум разбиваются о тотальное сопротивление херсонцев

Российские убийцы ожидали поддержки херсонцев. Люди наотрез отказываются помогать оккупантам.

Об этом 24 июня рассказали в оперативном командовании "Юг". Отметили, что оккупанты в Херсонской области используют все оружие, которое имеют, чтобы уничтожать сотни домов и инфраструктуру.

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"В некоторых оккупированных селах произошла ротация воинов, поэтому новые "асвабадители" дерзко вторгаются и поселяются в домах эвакуированных", – сообщили в командовании.

Хотели референдум во время российских выборов

Военные отметили, что ситуация в захваченных населенных пунктах Херсона критическая. Из-за боевых действий люди покинули дома, а школы, сады, больницы, уничтожены или заминированы. Русские также захватили целый ряд предприятий и учреждений. Часть из них повреждена или уничтожена.

Однако намерения оккупационных властей провести 11 сентября псевдореферендум, чтобы приобщиться к так называемому "единому дню голосования", когда в России будут проходить выборы, снова не имеют успеха и поддержки местного населения,

– пишут в "Юге".

Добавляют, что оккупанты не способны даже сформировать администрации на местах из-за тотального сопротивления херсонцев. Люди не соглашаются на любое сотрудничество.

Ситуация на Юге Украины

Корабельная группировка россиян в Черном море продолжает блокировать судоходство. Также сохраняется на высоком уровне ракетная опасность.

По информации военных, оккупанты продолжают боевые действия в тактике контрбатарейной борьбы. Палят и ракетами по населенным пунктам в глубоком тылу сил обороны. В частности, 23 июня вечером кафиры обстреляли Новониколаевку Первомайской общины в Николаевской области. В результате атаки погиб человек. Еще четверо жителей получили ранения. Россияне разрушили в Новониколаевке один дом и повредили несколько.

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С оккупированных территорий Херсона уже утром 24 июня обстреляли Николаев и пригород. Россияне использовали тяжелую ствольную артиллерию и, вероятно, ракетный комплекс "Точка-У".

В результате атаки автомобилей гражданского автопредприятия получили повреждения. Захватчики хотели попасть в одну из телебашен, однако попали в уличную уборную.

"Не подвергайте себя опасности, прислушивайтесь к сигналам воздушных тревог, сохраняйте спокойствие, взвешенность и критическое восприятие информации. Помните, что враг выискивает слабые места, поэтому мы должны держать строй, быть крепкими силой и духом. Верьте в силы обороны и нашу победу!", – добавили в "Юге".

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