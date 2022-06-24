Про це 24 червня розповіли в оперативному командуванні "Південь". Зазначили, що окупанти на Херсонщині використовують всю зброю, яку мають, щоб знищувати сотні будинків та інфраструктуру.

До теми На Херсонщині відбулась ротація окупантів: "асвабадітєлі" зухвало оселяються у будинках місцевих

"У деяких окупованих селах відбулася ротація вояків, тож нові "асвабадітєлі" зухвало вдираються та оселяються у будинках людей, які евакуювалися", – повідомили у командуванні.

Хотіли референдум під час російських виборів

Військові зазначили, що ситуація у загарбаних населених пунктах Херсонщини критична. Через бойові дії люди залишили домівки, а школи, садки, лікарні, знищені, або заміновані. Росіяни також захопили низку підприємств та установ. Частина з них пошкоджена або знищена.

Однак наміри окупаційної влади провести 11 вересня псевдореферендум, щоб долучитися до так званого "єдиного дня голосування", коли в Росії відбуватимуться вибори, знов не мають успіху й підтримки місцевого населення,

– пишуть у "Півдні".

Додають, що окупанти не здатні навіть сформувати адміністрації на місцях через тотальний спротив херсонців. Люди не погоджуються на будь-яку співпрацю.

Ситуація на Півдні України

Корабельне угруповання росіян у Чорному морі продовжує блокувати судноплавство. Також зберігається на високому рівні ракетна небезпека.

За інформацією військових, окупанти продовжують бойові дії у тактиці контрбатарейної боротьби. Гатять і ракетами по населених пунктах в глибокому тилу сил оборони. Зокрема, 23 червня ввечері окупанти обстріляли Новомиколаївку Первомайської громади на Миколаївщині. Внаслідок атаки загинула людина. Ще четверо мешканців отримали поранення. Росіяни зруйнували у Новомиколаївці один будинок та пошкодили кілька.

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З окупованих територій Херсонщини вже вранці 24 червня обстріляли Миколаїв і передмістя. Росіяни використали важку ствольну артилерію та, ймовірно, ракетний комплекс "Точка-У".

Внаслідок атаки автомобілів цивільного автопідприємства отримали ушкодження. Загарбники хотіли поцілити в одну з телевеж, проте влучили у вуличну вбиральню.

"Не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до сигналів повітряних тривог, зберігайте спокій, виваженість і критичне сприйняття інформації. Пам'ятайте, що ворог вишукує слабкі місця, тож ми маємо тримати стрій, бути міцними силою і духом. Вірте в сили оборони й нашу перемогу!", – додали у "Півдні".

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