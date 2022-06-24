Про це 24 каналу розповіла журналістка з Херсона Марина Савченко. Це трапилось сьогодні, 24 червня.
Увага Росіяни все частіше обстрілюють Херсонщину фосфорними боєприпасами: чим вони небезпечні
Ці волонтери щодня привозять людям хліб, ліки. Прориваються туди,
– розповіла журналістка.
Наголосимо, що Нововоронцовська громада постійно перебуває під обстрілами російських окупантів. Місто вже офіційно звільнено, але поруч перебуває лінія фронту.
Попри це волонтери продовжують спроби доставляти до мешканців, які залишилися у селах, необхідні речі та продовольства.
Депутат селищної ради Дмитро Бурлай підтвердив, що ніхто із волонтерів не постраждав.
Щоб всі зрозуміли жах війни та тих умов, в яких ми працюємо. Наш бусик, який постраждав після обстрілів (фото зверху – 24 канал),
– написав Бурлай у фейсбуці.
Окупанти гатять по Херсонщині фосфорними боєприпасами
Тим часом російські окупанти продовжують гатити по території України і забороненими боєприпасами. Ворожі обстріли українських населених пунктів фосфорними та касетними снарядами є систематичними.
Зокрема, у Херсонській області зафіксовано збільшення інтенсивності випадків фосфорних ударів загарбників.
Що відбувається на окупованих територіях Херсонщини
- Росія призначила свою маріонеткову так звану "владу" на Херсонщині, яку очолив зрадник Володимир Сальдо. Після цього окупанти намагаються запровадити бівалютну зону на окупованих територіях Херсонської області. Загарбники змушують підприємців ставити цінники у гривнях і рублях.
- Також росіяни продовжують викрадати людей та вимагати за це викуп. Окрім того, війська Росії влаштували на Херсонщині розстріли, як у Бучі.
- У Кремлі досі не відмовилися від ідеї провести так званий "референдум" на Херсонщині попри попередження Володимира Зеленського, що це поставить хрест на мирних переговорах.
- Разом з тим, Росії не вдається втілити свої плани, оскільки на Херсонщині українці протистоять окупантам. Також там успішно діє партизанський рух.
- Українські військові розпочали деокупацію Херсонщини та відкинули ворога з першої лінії оборони. За даними Офісу Президента, ЗСУ вже за 15 – 18 кілометрів від Херсона. Наші захисники просуваються до Херсона з декількох сторін, внаслідок чого розгром ворога є щодня.
- Жителі Херсонщини можуть допомогти ЗСУ деокупувати область: для цього потрібно евакуюватися. Додамо, що президент Зеленський назвав звільнення Херсона одним із ключових завдань ЗСУ.
Тим часом – у Херсоні підірвали автомобіль відомого колаборанта Дмитра Савлученка: дивіться відео