Про це 24 каналу розповіла журналістка з Херсона Марина Савченко. Це трапилось сьогодні, 24 червня.

Увага Росіяни все частіше обстрілюють Херсонщину фосфорними боєприпасами: чим вони небезпечні

Ці волонтери щодня привозять людям хліб, ліки. Прориваються туди,

– розповіла журналістка.

Наголосимо, що Нововоронцовська громада постійно перебуває під обстрілами російських окупантів. Місто вже офіційно звільнено, але поруч перебуває лінія фронту.

Попри це волонтери продовжують спроби доставляти до мешканців, які залишилися у селах, необхідні речі та продовольства.

Депутат селищної ради Дмитро Бурлай підтвердив, що ніхто із волонтерів не постраждав.

Щоб всі зрозуміли жах війни та тих умов, в яких ми працюємо. Наш бусик, який постраждав після обстрілів (фото зверху – 24 канал),

– написав Бурлай у фейсбуці.

Окупанти гатять по Херсонщині фосфорними боєприпасами

Тим часом російські окупанти продовжують гатити по території України і забороненими боєприпасами. Ворожі обстріли українських населених пунктів фосфорними та касетними снарядами є систематичними.

Зокрема, у Херсонській області зафіксовано збільшення інтенсивності випадків фосфорних ударів загарбників.

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