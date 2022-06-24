Об этом 24 канала рассказала журналистка из Херсона Марина Савченко. Это произошло сегодня, 24 июня.
Россияне все чаще обстреливают Херсонщину фосфорными боеприпасами: чем они опасны
Эти волонтеры каждый день привозят людям хлеб, лекарства. Прорываются туда,
– рассказала журналистка.
Отметим, что Нововоронцовская община постоянно под обстрелами российских оккупантов. Город уже официально уволен, но рядом находится линия фронта.
Несмотря на это, волонтеры продолжают попытки доставлять к оставшимся в селах жителям необходимые вещи и продовольствия.
Депутат поссовета Дмитрий Бурлай подтвердил, что никто из волонтеров не пострадал.
Чтобы все поняли ужас войны и условий, в которых мы работаем. Наш бусик, пострадавший после обстрелов (фото сверху – 24 канал),
– написал Бурлай в фейсбуке .
Оккупанты гатят по Херсонщине фосфорными боеприпасами
Между тем российские кафиры продолжают бить по территории Украины и запрещенными боеприпасами. Вражеские обстрелы украинских населенных пунктов фосфорными и кассетными снарядами систематические.
В частности, в Херсонской области отмечено увеличение интенсивности случаев фосфорных ударов захватчиков.
Что происходит на оккупированных территориях Херсона
- Россия назначила свою марионеточную так называемую "власть" в Херсонской области, которую возглавил предатель Владимир Сальдо. После этого кафиры пытаются ввести бивалютную зону на оккупированных территориях Херсонской области. Захватчики заставляют предпринимателей ставить ценники в рублях и гривнах.
- Также россияне продолжают угонять людей и требовать за это выкуп. Кроме того, войска России устроили на Херсонщине расстрелы, как в Буче .
- В Кремле до сих пор не отказались от идеи провести так называемый "референдум" на Херсонщине, несмотря на предупреждение Владимира Зеленского, что это поставит крест на мирных переговорах.
- Вместе с тем России не удается воплотить свои планы, поскольку на Херсонщине украинцы противостоят оккупантам . Также там успешно действует партизанское движение.
- Украинские военные начали деоккупацию Херсонщины и отбросили врага с первой линии обороны . По данным Офиса Президента, ВСУ уже в 15 – 18 километрах от Херсона . Наши защитники продвигаются в Херсон с нескольких сторон, в результате чего разгром врага есть ежедневно .
- Жители Херсонщины могут помочь ВСУ деоккупировать область: для этого нужно эвакуироваться . Добавим, что президент Зеленский назвал увольнение Херсона одной из ключевых задач ВСУ.