Об этом 24 канала рассказала журналистка из Херсона Марина Савченко. Это произошло сегодня, 24 июня.

Россияне все чаще обстреливают Херсонщину фосфорными боеприпасами: чем они опасны

Эти волонтеры каждый день привозят людям хлеб, лекарства. Прорываются туда,

– рассказала журналистка.

Отметим, что Нововоронцовская община постоянно под обстрелами российских оккупантов. Город уже официально уволен, но рядом находится линия фронта.

Несмотря на это, волонтеры продолжают попытки доставлять к оставшимся в селах жителям необходимые вещи и продовольствия.

Депутат поссовета Дмитрий Бурлай подтвердил, что никто из волонтеров не пострадал.

Чтобы все поняли ужас войны и условий, в которых мы работаем. Наш бусик, пострадавший после обстрелов (фото сверху – 24 канал),

– написал Бурлай в фейсбуке .

Оккупанты гатят по Херсонщине фосфорными боеприпасами

Между тем российские кафиры продолжают бить по территории Украины и запрещенными боеприпасами. Вражеские обстрелы украинских населенных пунктов фосфорными и кассетными снарядами систематические.

В частности, в Херсонской области отмечено увеличение интенсивности случаев фосфорных ударов захватчиков.

Что происходит на оккупированных территориях Херсона

Тем временем – в Херсоне взорвали автомобиль известного коллаборанта Дмитрия Савлученко: смотрите видео