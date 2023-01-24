Нанесет ли Россия удар тактическими ядерными зарядами: в разведке оценили реальную угрозу

Россия продолжает терпеть одно поражение за другим. Поэтому никто не исключает, что враг, загнанный в тупик, может нанести ядерный удар. Мнениями по этому поделились в разведке.

В общении с журналистами заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий поделился предположениями. Он выразил свое мнение, нанесут ли россияне тактический ядерный удар.

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Уровень угрозы снизился

Во-первых, сегодня угроза и вообще риторика применения ядерного оружия не стоит так актуально, как это было в начале осени. Этому способствовали и меры международного сообщества по ядерной безопасности, включая реакцию Соединенных Штатов Америки, Китая, стран Европы.

– подчеркнул Скибицкий.

Он также добавил, что украинская сторона постоянно следит за всем, что связано с ядерным оружием. Особенно остро этот вопрос встал перед началом полномасштабного вторжения. И на это есть ряд причин.

Одна из них – носители ядерного оружия хранятся в Крыму. Более того, оккупанты на регулярной основе отрабатывают вопросы доставки ядерного боезаряда. Также они занимаются подготовкой оружия к его возможному применению.

Следует помнить, что говорится о тактическом ядерном оружии, изготовленное еще при Советском союзе. Скибицкий заметил, что действительно оккупантам удалось продлить срок эксплуатации. В то же время на "Искандерах", а также "Калибрах" боевой заряд даже не испытывался.

Но со всем тем все понимают, что ядерное оружие у Путина есть. И Москва использует это как один из элементов давления и устрашения,

– подчеркнул он.

Скибицкий подчеркнул, что ядерное оружие в России – один из элементов устрашения. И если говорить о применении тактической ядерки, то она не решит основную стратегическую задачку неприятеля.

Ядерный шантаж не сработает