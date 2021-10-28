Нанесла ущерб более чем на 5 миллионов: ГБР сообщило о подозрении чиновнице налоговой
Источник:ГБР
В Донецкой области следователи ГБР вручили подозрение руководительнице одного из отделов налоговой. Ее подозревают в служебной халатности, из-за которой государство понесло убытки 5,5 миллиона гривен.
Подозреваемую отстранят от должности, которую она занимала, и изберут ему меру пресечения по статье о халатности, которая повлекла тяжкие последствия, ей грозит до 5 лет заключения.
Интересно Подсанкционные контрабандисты снова в действии: ГБР разоблачило возобновление потоков
Забыла внести данные
По данным следствия, в 2018 году металлургическая компания через суд добилась от налоговой возврата НДС. Однако чиновница в течение следующего года не внесла решение суда в систему "Суды".
После того как в установленные сроки компания не получила выплату, она повторно обратилась в суд, который принял решение взыскать с государства 5,5 миллиона гривен пени за несвоевременный возврат НДС налоговой инспекцией.
Таким образом халатность чиновницы нанесла серьезный ущерб государству.
Последние похожие случаи в Украине
- В июне 2021 года следователи ГБР задержали недобросовестных налоговиков, которые способствовали коммерсантам в уклонении от уплаты налогов. Из-за этого государство понесло убытки на сумму почти 2,5 миллиарда гривен.
- На Днепропетровщине задержали налоговую инспекторшу, которая после проверки металлургического завода не указала то, что предприятие не уплатило 50 миллионов гривен.