Нападающая на Стерненко снимала квартиру в ЖК, где живет активист, – СМИ

На украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко в очередной раз совершили нападение. Правоохранителям удалось задержать нападавшую.

Впоследствии они выяснили, что женщина снимала квартиру в жилом комплексе в Киеве, где проживает Стерненко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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Что известно о нападавшей на Стерненко

По данным издания, перед тем, как напасть, женщина следила за Сергеем Стерненко. Деньги на покушение злоумышленница получила от российских спецслужб на свои банковские счета.

Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах говорят, что ее личность удалось установить. Женщина 1979 года рождения родом из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве.

Стоит заметить, что после поступления средств от спецслужб России она перевела их в наличные через различные банкоматы и банковские кассы. А после этого, по указаниям российских агентов, 15 апреля сняла квартиру в столичном элитном жилом комплексе и следила за активистом.

Напомним, что сегодня, 1 мая, на активиста и волонтера Сергея Стерненко в очередной раз совершили нападение. Его пытались убить из огнестрельного оружия. Однако, пока жизни активиста ничего не угрожает.