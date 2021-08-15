Думали, что "сливает данные": нападавшие на журналиста в Киеве попросили прощения – видео

Нападавшие на журналиста издания "Буквы" попросили прощения за свое поведение. Они утверждают, что избили Александра Кужельного, потому что "получили ложную информацию".

Мужчины рассказали, что к ним подошли двое неизвестных и, указав на корреспондента, заявили, что он фотографирует акции протеста и "сливает данные" людям, которые угрожают националистам.

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Александр Кужельный отметил, что сначала показал журналистское удостоверение, а уже после этого его начали бить. Медийщик также спросил, понимают ли молодые люди, что "это было нападение?"

Хочу извиниться за данную ситуацию и свои действия. Нам просто сказали ложную информацию относительно того, что ты делал плохие дела в отношении наших людей. Поэтому я искренне извиняюсь за это. Если сможешь извинить, то извинишь. Если не сможешь извинить – это твое право,

– ответил один из нападавших.

Нападавшие на журналиста в Киеве попросили прощения: смотрите видео

Нападение на журналиста в Киеве: что известно

В Киеве 14 августа двое мужчин избили журналиста Александра Кужельного.

Они сперва нецензурно ругались, а потом набросились с кулаками на корреспондента.

Нападавшие сняли на видео инцидент и опубликовали ролик в социальные сети.

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