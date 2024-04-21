Нападавших на полицейских Винницкой области задержали в Одесской области

Мужчин, которые напали на патрульных в Винницкой области, задержали. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Напомним, что трагическое событие произошло 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области, где на полицейских напали во время проверки автомобиля. В результате полученных ранений погиб 20-летний правоохранитель, а его коллега получил ранения.

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Скрывались на территории Одесской области

Начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, что нападавших удалось задержать благодаря слаженной работе оперативных служб.

Они установили, что подозреваемые скрывались на территории Одесской области. Операция по задержанию проводилась при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

Нападавшие – двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Полицейский, который погиб при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел осуществить выстрелы и ранить злоумышленников,

– говорится в сообщении.

Задержанные нападавшие / Фото Иван Выгивский

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления. Начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины Убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Нападение на полицейских Винницкой области: коротко

В Гайсинском районе Винницкой области в ночь на 20 апреля двое патрульных остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин.

На видео с бодикамер видно, что водитель и его пассажир передали документы на проверку, а после этого пассажир вышел из автомобиля и открыл багажник.

Мужчину попросили показать содержимое ящиков, на что через несколько минут оба мужчины открыли огонь по полицейским. В результате погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий, а его напарник получил ранения.

В ВСУ выразили родным погибшего свои соболезнования и обещали оказать помощь в расследовании. Ранее 28 отдельная механизированная бригада опубликовала опровержение относительно того, что подозреваемые служат у них, и призвали воздержаться от распространения недостоверной информации.

В сети распространялась информация, что нападающими являются отец и сын – Валерий и Виталий Василака.

На задержание злоумышленников был ориентирован весь личный состав полиции Винницкой области и соседних областей, а также введена специальная полицейская операция.