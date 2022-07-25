Белорусский оппозиционер назвал условие наступления войск лукашенко на Украину

белорусская армия продолжает проводить учения вблизи границы с нашим государством. Однако о вторжении войск лукашенко в Украину говорить рано, пока таких действий или подготовки к этому не происходит.

Об этом 24 каналу сообщил белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он предположил, при каком условии возможно вторжение беларуси в наше государство.

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По его словам, угроза вторжения белорусских военных в Украину перманентна – она то растет, то снижается.

Оппозиционер отметил, что стратегическая роль беларуси в войне против Украины – это именно концентрация армии у границы, чтобы создавать угрозу и оттягивать украинские силы.

К тому же, как отметил Латушко, на сегодняшний день у них нет информации, которая бы говорила о том, что наступление беларуси может произойти в ближайшее время.

Мы придерживаемся позиции, когда на территории беларуси появится больше российских военных, тогда и вырастет в несколько раз реальная угроза вторжения сил беларуси и россии. Другой сценарий маловероятен,

– объяснил он.

Оппозиционер подчеркнул, что сегодня пропаганда лукашенко больше говорит о том, что есть угроза для беларуси со стороны НАТО и Польши.

Что происходит в беларуси: последние новости

Самопровозглашенный белорусский президент александр лукашенко дал интервью изданию France Press, где попытался оправдать войну против Украины и нежелание покидать свой пост.

На территории беларуси в течение июля идет кампания по агитации граждан до подписания контрактов с российскими частными военными компаниями. В этом активно участвуют военные комиссариаты армии беларуси.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил о том, что в настоящее время на границе Украины и беларуси размещены 6 батальонно-тактических групп. Они обустраивают местность и проводят обучение.

Более месяца назад беларусь начала обучение у государственных границ Украины. Войска разместились близко к нам, а дату завершения этих учений постоянно переносят. В этот раз сроки проверки боевой готовности вооруженных сил республики беларусь продлили до 31 июля.

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