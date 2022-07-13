путин даже не будет спрашивать лукашенко разрешения, – военный эксперт о наступлении беларуси

Украина обсуждает возможность того, что лукашенко пойдет с войной. Одна из задач, которую якобы путин ставит для беларуси – это отрезать Украину от западных партнеров и пройти вдоль границы с Польшей.

Военный эксперт Сергей Грабский для 24 канала рассказал, что самостоятельно белорусская армия не может этого сделать. Поскольку она никогда не вела боевых действий и физически нет опыта.

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"Говорить, что белорусская армия самостоятельно может быть способна на проведение какой-либо операции? Нет, это невозможно. Надо понимать, что белорусская армия может быть использована вместе с подразделениями российской армии. Тогда сможем говорить о серьезных продвижениях в нашу территорию", – сказал эксперт.

Почему белорусам будет тяжело нападать

По словам Грабского, важно, что вероятное нападение с беларуси не будет внезапным. Украина готова к такому развитию событий. Кроме этого, есть естественный фактор.

"Если вы посмотрите на географию той локации, поймете, что там наступать очень тяжело. Невозможно маневрировать. Проходить можно только вдоль трассы или вдоль железной дороги", – отметил эксперт.

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Он сказал, что если говорить о направлении Заболотья – Ковель из Бреста или Лунинец – Сарны в сторону Ровно, то пройти там очень тяжело. Грабский заверил, что белорусы могут потерять там массу людей, вооружения и боевой техники.

Все подчиняется россии

Грабский рассказал, что Лукашенко прекрасно понимает последствия. Именно поэтому Украина ожидает вторжения из беларуси уже четвертый месяц. Для самопровозглашенного президента есть опасность отвлечения его вооруженного ресурса от защиты собственного лица и поместий. Это может обернуться для лукашенко катастрофой и беспорядками в стране.

Поэтому он будет делать все возможное, чтобы попытаться избежать такой ситуации. Однако следует понимать, что он не является окончательным лицом, принимающим решение. белорусский генеральный штаб полностью подчиняется российскому. По моему убеждению, при определенных условиях путин даже не будет спрашивать разрешения лукашенко, чтобы его войска пошли в бой,

– добавил Грабский.

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