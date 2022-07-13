Військовий експерт Сергій Грабський для 24 каналу розповів, що самостійно білоруська армія не може цього зробити. Оскільки вона ніколи не вела бойових дій та фізично не має досвіду.

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"Говорити, що білоруська армія самостійно може бути спроможна на проведення якоїсь операції? Ні, це неможливо. Треба розуміти, що білоруська армія може бути використана разом з підрозділами російської армії. Тоді зможемо говорити про серйозні просування на нашу територію", – сказав експерт.

Чому білорусам буде важко нападати

За словами Грабського, важливо, що ймовірний напад з білорусі не буде раптовим. Україна готова до такого розвитку подій. Крім цього, є природний фактор.

"Якщо ви подивитесь на географію тієї локації, зрозумієте, що там наступати дуже важко. Неможливо маневрувати. Проходити можна тільки вздовж траси або вздовж залізниці", – зазначив експерт.

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Він сказав, що коли говорити про напрямок Заболоття – Ковель з Бресту або Лунінець – Сарни в бік Рівного, то пройти там надзвичайно важко. Грабський запевнив, що білоруси можуть втратити там купу людей, озброєння та бойової техніки.

Все підпорядковується Росії

Грабський розповів, що лукашенко прекрасно розуміє наслідки. Саме через це Україна чекає вторгнення з білорусі вже четвертий місяць. Для самопроголошеного президента є небезпека відволікання його озброєного ресурсу від захисту власної особи й маєтків. Це може обернутися для лукашенка катастрофою і заворушеннями в країні.

Через це він робитиме все можливе, щоб спробувати уникнути такої ситуації. Однак треба розуміти, що він не є остаточною особою, яка ухвалює рішення. білоруський генеральний штаб повністю підпорядковується російському. На моє переконання, за певних умов путін навіть не питатиме дозволу лукашенка, щоб його війська пішли в бій,

– додав Грабський.

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