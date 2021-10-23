Нападение на дом заместителя Ермака: двум молодчикам объявили подозрения

Двум молодчикам, которые, вероятно, причастны к попытке поджога дома заместителя председателя Офиса Президента Игоря Жовквы, вручили подозрения. Им инкриминируют умышленное повреждение имущества и хулиганство.

По версии следствия, 20-летний киевлянин получил из телеграма заказ на поджог дома. За это ему якобы обещали заплатить 7 тысяч долларов.

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Как подозреваемые готовились к нападению

Киевлянин привлек своего знакомого, 25-летнего жителя Черкасской области. Парень пообещал отдать половину суммы в качестве вознаграждения.

Далее фигуранты якобы купили бензин, керосин, емкости и клейкие ленты. С помощью этого злоумышленники приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова". Ночью 22 октября они прибыли к дому Жовквы.



Задержанный фигурант / Коллаж киевской прокуратуры

Фигурантов задержали "по горячим следам"

Сначала ребята нарисовали на заборе надписи. Затем один стал наблюдать, а другой поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее на территорию дома.

При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленника заметили. Он пытался убежать, но правоохранители задержали его "по горячим следам". Впоследствии поймали и сообщника.

Теперь решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Устанавливают и других лиц, которые могут быть причастны.

У Жовквы был день рождения

Глава Офиса Президента Андрей Ермак ранее прокомментировал нападение на дом своего заместителя. Он рассказал, что Жовква в тот день отмечал свой день рождения. Сам чиновник и его семья не пострадали. Жовква уже вернулся к работе.