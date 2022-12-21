Херсонский журналист Константин Рыженко заявил о нападении: возможен "русский след"

Вечером вторника, 20 декабря в Киеве неизвестный мужчина выстрелил в Константина Рыженко. Журналист связывает нападение со своей профессиональной деятельностью и не исключает "русский след".

О вооруженном нападении Константин Рыженко сообщил в соцсетях. Журналист отметил, что получил ушиб ребер и мягких тканей, информирует 24 канал.

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Рыженко не исключает "русский след"

Рыженко рассказал, что инцидент произошел вечером 20 декабря. Журналист возвращался с тренировок на полигоне. Вдруг в темном переулке в Киеве недалеко от аптеки к нему быстро приблизился неизвестный с пистолетом.

Сделал два выстрела в область грудной клетки. После чего я упал, а мужчина быстро побежал в направлении Овручской. Пока у меня ушиб ребер и мягких тканей, жизни уже ничего не угрожает,

– отметил пострадавший.

Журналист поделился, что его спас бронежилет, который он надел для тренировок на полигоне. Рыженко уже написал заявление в СБУ. Также журналист просит вероятных свидетелей написать ему или обратиться в киевское отделение Службы безопасности.

Конечно я это связываю со своей профессиональной деятельностью и, скорее всего, здесь есть "русский" след, но может быть разное. Под шум войны иногда могут сводить счеты маленькие мелочные люди,

– подчеркнул Рыженко.

Неизвестный дважды выстрелил в журналиста / Фото Константина Рыженко