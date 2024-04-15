Иран и его союзники ночью 13 апреля выпустили по Израилю около 350 дронов и ракет, 99% из которых были сбиты. Всего было перехвачено 170 беспилотников и 30 крылатых ракет, которые даже не пересекли воздушное пространство Израиля. Отмечается также о 120 баллистических ракет, часть из которых все же смогла попасть на территорию страны.

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Не могут оставить это без ответа

Неназванный американский чиновник, которого приводит вышеупомянутое издание, сообщил, что глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил главе Пентагона Ллойду Остину, что его страна не может позволить Ирану запускать на ее территории баллистические ракеты без ответа.

Израильский чиновник также отметил, что его страна не согласна с подобным приравниванием, при котором Иран отвечает прямой атакой каждый раз, когда Израиль наносит удар по целям в Сирии.

В частности, по данным источников Axios, Остин передал Галанту послание, аналогичное заявлению президента США Джо Байдена в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В частности, американский чиновник отметил необходимость сделать все возможное, чтобы избежать эскалации.

В то же время американцы чиновники обеспокоены тем, что Израиль может сделать что-то быстро в ответ на атаки Ирана, не думая о возможных последствиях. Отмечалось, что эти чиновники также считают, что израильтяне не стремятся к расширению конфликта или прямой войны с Ираном.

Все к этому шло

Представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер ранее отмечал, что военные наметили ряд возможных ответов на иранскую ракетную атаку. Потенциальная реакция Израиля может варьироваться от нанесения удара до воздержания от любых военных действий. Эти варианты охватывают многочисленные потенциальные сценарии, как отметил Лернер.

В заявлении, обнародованном сегодня пресс-секретарем ЦАХАЛ, было объявлено, что правительство Израиля примет решение о дополнительных мерах или сегодня, 15 апреля, или в ближайшие дни. Сейчас масштабы ответа на иранский обстрел еще определяют военно-политическое руководство страны.