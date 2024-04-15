Іран і його союзники вночі 13 квітня випустили по Ізраїлю близько 350 дронів і ракет, 99% з яких було збито. Загалом було перехоплено 170 безпілотників та 30 крилатих ракет, які навіть не перетнули повітряний простір Ізраїлю. Зазначається також про 120 балістичних ракет, частина з яких все ж змогла потрапити на територію країни.

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Не можуть залишити це без відповіді

Неназваний американський чиновник, якого наводить вищезгадане видання, повідомив, що очільник Міноборони Ізраїлю Йоав Галант заявив голові Пентагону Ллойду Остіну, що його країна не може дозволити Ірану запускати на її території балістичні ракети без відповіді.

Ізраїльський посадовець також зазначив, що його країна не погоджується з подібним прирівнянням, при якому Іран відповідає прямою атакою щоразу, коли Ізраїль завдає удару по цілях у Сирії.

Зокрема, за даними джерел Axios, Остін передав Галанту послання, аналогічне до заяви президента США Джо Байдена в розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Зокрема, американський чиновник наголосив на необхідності зробити все можливе, щоб уникнути ескалації.

Водночас американці посадовці стурбовані тим, що Ізраїль може зробити щось швидко у відповідь на атаки Ірану, не думаючи про можливі наслідки. Зазначалося, що ці чиновники також вважають, що ізраїльтяни не прагнуть розширення конфлікту або прямої війни з Іраном.

Все до цього йшло

Речник Армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер раніше наголошував, що військові окреслили низку можливих відповідей на іранську ракетну атаку. Потенційна реакція Ізраїлю може варіюватися від задання удару до утримання від будь-яких військових дій. Ці варіанти охоплюють численні потенційні сценарії, як зазначив Лернер.

У заяві, оприлюдненій сьогодні прессекретарем ЦАХАЛ, було оголошено, що уряд Ізраїлю ухвалить рішення про додаткові заходи або сьогодні, 15 квітня, або найближчими днями. Наразі масштаби відповіді на іранський обстріл ще визначають військово-політичне керівництво країни.