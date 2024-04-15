На цьому наполягає більшість ізраїльських політиків, однак є деякі нюанси, через які Ізраїль, ймовірно, добре обдумує удар у відповідь. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог, журналіст порталу "Деталі" Роман Янушевський.

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Серйозні дискусії

Звечора 13 квітня Іран почав масовану атаку на Ізраїль. Тегеран запустив 170 безпілотників і 150 ракет різного типу, а сили протиповітряної оборони Ізраїлю та країн-союзників перехопили 99% повітряних цілей. Зрештою, серйозної шкоди випущені ракети та дрони не завдали.

Зауважимо, що США переконали Ізраїль відмовитись від негайного удару у відповідь по Ірану.

Командування тилу – структура, яка підказує громадянам, як себе поводити в певних надзвичайних обставинах, поки не давала інструкцій, як поводитись завтра. Поки немає ніяких передумов, що справді зараз завдадуть удару (у відповідь на дії Ірану – 24 Канал). З іншого боку, удар може бути неочікуваним, щоб була інтрига. Щоб іранці понервували, очікуючи ізраїльської відповіді,

– зазначив Роман Янушевський.

Якщо відповідь Ізраїлю все ж відбудеться, то вона може бути навіть не пропорційною до дій Ірану, а потужнішою. Додамо, що востаннє Іран обстрілював Ізраїль ще в 90-х роках.

"Іран – це та держава, яка стоїть за створенням мережі терористичних угруповань по всьому Ближньому Сході, створює свої "щупальця" у різних країнах. Зараз ця держава осмілилась напряму завдати масованого удару по Ізраїлю. Зрозуміло, що переступивши через цей страх, Іран вважає це певним досягненням та перемогою. Тому в ізраїльському уряді тривають жорсткі дискусії щодо того, якою ж має бути відповідь", – розповів політолог.

Фактично всі ізраїльські міністри наполягають на тому, що потужна, жорстка відповідь мусить бути. Сполучені Штати ж відмежувалися від Ізраїлю у цьому питанні, заявивши, що не братимуть участі у цьому ударі. Можна припустити, що це пов'язано з погрозами Ірану бити по військових об'єктах США на Ближньому Сході, якщо американські солдати допомагатимуть ізраїльським.

Водночас цікаво зауважити, що як Сполучені Штати, так і низка інших країн, допомагали Ізраїлю у відбитті іранської атаки 13 – 14 квітня. Наприклад, США збили 80 безпілотників і 6 балістичних ракет, які запустив Тегеран.

Відповідь буде

У США, безумовно, є методи впливу на Ізраїль. Втім до певної міри вони є обмеженими.

Якщо Ізраїль має твердий намір завдати удар у відповідь, якщо мовиться саме про питання безпеки, то навіть Сполучені Штати Америки не зможуть остаточно вплинути на Ізраїль. Справді, йдуть активні перемовини з американськими чиновниками. Але, може тому, що мовиться про зміну правил гри, Ізраїлю в жодному разі не можна промовчати у цій ситуації,

– пояснив Янушевський.

Політолог додав, що на Близькому Сході "штовхають слабких", тож якщо тебе б'ють, а ти не відповідаєш – тебе автоматично вважають слабким. Тому навіть якщо Ізраїлю й не дуже цього хочеться, все одно доведеться завдати удару у відповідь.

"Можливо, це не буде такий показовий удар, як в іранців. Поки достеменно незрозуміло, як виглядатиме іранська відповідь, але вона обов'язково буде", – наголосив Янушевський.

Фактично уряд Ізраїлю стоїть перед дилемою: з одного боку, вони мають продемонструвати свою силу, давши зрозуміти, що така поведінка Ірану є неприпустимо; а з іншого боку – це може призвести до великої війни в регіоні.

В Ірані, до слова, побоюються, що Іран може скинути бомби, які виведуть з ладу усю техніку. Крім того, у Тегерані розуміють, що і їм самим може не вистачити сил та засобів для ведення великої війни.

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