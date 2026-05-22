От создания "буферной зоны" до попытки идти на Киев: СМИ очертили сценарии действий России на Севере

В течение последней недели военно-политическое руководство Украины предупреждало, что Россия может планировать новые наступательные операции на Севере. Кремль рассматривает несколько сценариев действий: от создания буферной зоны в Черниговской области до попытки снова пойти в сторону Киева.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина". Информацию о планах врага изданию предоставили осведомленные источники в Силах обороны Украины.

К теме После визита в Китай Путин поднял ставки: при чем здесь Лукашенко и Беларусь

Какие сценарии действий на Севере Украины рассматривают в Москве?

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский, ссылаясь на информацию разведки и спецслужб, заявил, что Россия может готовить атаку на Черниговско-Киевском направлении с территории Беларуси и Брянской области. Также, по словам украинского лидера, Москва не исключает сценария действий против одной из стран НАТО именно с белорусской территории.

Президент сообщил, что российская сторона рассматривает 5 вариантов расширения войны через Север Украины. Собеседники издания уточняют, что эти планы могут предусматривать как использование территории Беларуси вблизи российской границы, так и операции непосредственно с территории России без участия Минска.

По данным "РБК-Украина", наиболее вероятным сценарием в случае нового наступления является попытка создания буферной зоны на Черниговщине глубиной 10 – 20 километров. Наименее реалистичным источники называют повторное наступление в сторону Киева.

Один из собеседников издания отметил, что реализация одного из таких сценариев возможна не раньше осени.

Владимир Зеленский также заявил, что Владимир Путин пытается убедить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко присоединиться к новым агрессивным действиям России.

Сам Лукашенко накануне заявил, что Беларусь не планирует "втягиваться в войну в Украине". По его словам, это может произойти только в случае, если Украина якобы "совершит агрессию" против Беларуси.

Президент Украины отметил, что все части Сил обороны уже работают над усилением защиты на Черниговско-Киевском направлении. Также соответствующая информация будет передана международным партнерам и белорусской стороне по дипломатическим каналам.

Есть ли какие-то признаки наступления на Черниговско-Киевском направлении сейчас?

Сейчас, по информации издания, активность на Черниговско-Киевском направлении остается низкой. В то же время украинское военно-политическое руководство отслеживает ряд факторов и признаков, которые могут свидетельствовать о подготовке России к возможным наступательным действиям на Севере.

Прежде всего речь идет о количестве войск у украинских границ. На территории Беларуси, по-прежнему, находятся четыре батальона белорусской армии – примерно 1 900 военных, которые постоянно ротируются. При этом достаточного количества российских сил для масштабного наступления ни со стороны Беларуси, ни с территории Брянской области пока не фиксируется.

В то же время на днях Зеленский сообщил, что Кремль готовит новые мобилизационные мероприятия для набора еще 100 тысяч военных.

По данным "РБК-Украина", речь может идти о новой волне мобилизации по аналогии с осенью 2022 года. Она должна дополнить еще 409 тысяч человек, которых Россия планирует набрать в этом году по контракту.

Именно эти 100 тысяч военных, по информации издания, Москва может использовать для операций на Северном направлении в случае принятия соответствующего решения. В конце 2022 – начале 2023 года Кремль уже мобилизовал около 300 тысяч россиян.

Вторым фактором называют активное развитие инфраструктуры на юге Беларуси, в частности логистических маршрутов, полигонов и военных баз, которые могут использоваться и российскими войсками в рамках так называемого "Союзного государства".

Третьим признаком, который пока не наблюдается, является усиление разведывательной и диверсионной активности со стороны России и Беларуси на направлениях возможного удара.

Четвертым фактором остаются совместные ядерные учения России и Беларуси на белорусской территории. Их рассматривают как демонстрацию силы не только для Украины, но и для соседних государств-членов НАТО. В то же время не исключается, что под прикрытием таких учений Москва и Минск могут наращивать военное присутствие у украинских границ.

Также Россия и Беларусь могут организовать дополнительные внеплановые учения вроде "Запад-2025" или "Союзная решимость-2022", которые в свое время стали прикрытием для концентрации российских сил перед полномасштабным вторжением. Однако пока информации о проведении новых масштабных учений нет.

Зачем Путину открытие нового фронта на Севере Украины?

По данным журналистов, Москва может преследовать сразу несколько целей. Прежде всего речь идет о попытке изменить ситуацию на фронте в случае успешной реализации одного из сценариев.

Так, Россия может пытаться сковывать украинские силы на Севере, заставляя их удерживать дополнительную линию обороны. Кроме того, Кремль может стремиться заставить украинское командование перебрасывать войска с других направлений, в частности из Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также заявил, что российский генштаб активно просчитывает возможные наступательные действия с Севера. По словам генерала, в случае реализации таких планов линия фронта может существенно увеличиться.

Еще одна причина – реализация плана Путина по созданию так называемой буферной зоны в приграничных районах Украины. Такую задачу российский диктатор поставил своим военным еще несколько лет назад.

Четвертый мотив – дополнительное психологическое давление на украинское общество с целью склонить Украину к уступкам на условиях Кремля.

Пятая возможная причина – попытка повторного наступления на Киев с намерением дестабилизировать и захватить военно-политическое руководство Украины. В то же время собеседники издания отмечают, что именно этот сценарий пока оценивается как наименее вероятный.

Что говорят в ЦПД относительно дальнейших действий России на фронте?

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что ранее он писал о нескольких сценариях, которые российскому диктатору Владимиру Путину предлагает его окружение. Среди "планов" оккупантов было как продолжение войны как минимум до 2028 года, так и "дрейф" к прекращению огня и замораживания войны.

По словам лейтенанта, в случае продолжения войны возможна частичная мобилизация в России, которая обеспечит ресурс для активных попыток на несколько месяцев.

Сейчас россияне несут колоссальные потери на фронте и вопрос может стоять следующим образом: или россиянам завершать войну в этом году, или продолжать с частичной мобилизацией,

– объяснил Коваленко.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что, впрочем, даже при таком сценарии россияне ничего не достигнут на фронте.

Напомним, недавно СБУ и Силы обороны начали беспрецедентные меры безопасности в северных областях Украины для противодействия разведывательной и подрывной деятельности со стороны России и Беларуси. Привлеченные подразделения проводят проверку граждан, обзор территорий, усиленное патрулирование и установление блокпостов.