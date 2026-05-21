Украина будет усиливать ПВО в общинах на границе с Беларусью, – Зеленский
В громадах, граничащих с Беларусью, усилят ПВО. Также есть финансирование для оборонных мероприятий на Черниговско-Киевском направлении.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения 21 мая.
К теме Когда-то мечтал об этом, – Лукашенко заявил о российских "Искандерах" в Беларуси
Что сказал Зеленский об усилении ПВО на границе с Беларусью?
Украинский лидер отметил, что получил много вопросов по защите от общин, граничащих с Беларусью. По словам Зеленского, конечно, надо очень сильно усилить ПВО – именно так, как сказали люди.
Министр обороны Украины знает этот приоритет – должно быть распределение дополнительного оборудования, он будет. Есть эта способность. Ожидаю доклад по результатам,
– сказал президент.
Глава государства также подчеркнул, что финансирование для всех оборонных мероприятий на Черниговско-Киевском направлении тоже есть.
"Если есть вопросы, актуальные, вопрос техники, ресурса и общины могут сами выполнить то, что необходимо, правительство должно это обеспечить, профинансировать, помочь", – заметил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский рассказал об усилении ПВО в громадах на границе с Беларусью / Видео с ютуб-канала Офиса Президента
Кстати, советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что полноценное наступление из Беларуси сейчас не выглядит реалистичным, если исходить из того, как развивается война на этом этапе. Однако, по мнению чиновника, из-за эскалации с возможным наступлением Кремль пытается окончательно забрать у Александра Лукашенко даже минимальное пространство для маневра и коммуникаций с западными партнерами.
Что известно о потенциальном наступлении со стороны Беларуси?
Владимир Зеленский 20 мая заявил, что Россия рассматривает сценарии дополнительных нападений на Украину с направления Беларусь – Брянская область. Президент подчеркнул, что Украина принимает превентивные меры для усиления защиты и активизации дипломатических усилий в отношении Беларуси.
Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может быть втянута в войну только в случае агрессии на ее территории. Диктатор также выразил "готовность" встретиться с Владимиром Зеленским для обсуждения двусторонних отношений.
Стоит отметить, что СБУ и Силы обороны начали беспрецедентные меры безопасности в северных областях Украины для противодействия разведывательной и подрывной деятельности со стороны России и Беларуси. Привлеченные подразделения проводят проверку граждан, обзор территорий, усиленное патрулирование и установление блокпостов.