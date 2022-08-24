Угрозы наземной операции со стороны беларуси пока нет, – ГУР

белорусы помогают российским оккупантам в войне против Украины. Они отдали свою территорию в распоряжение неприятеля, но сами нападать на Украину не планируют.

Украинская армия готова к любому сценарию развития событий в войне с российскими оккупантами. россия наносит ракетные удары по Украине с территории беларуси, но наземного нападения не планирует.

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Угрозы наземного нападения на Украину с территории беларуси нет

Как сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, беларусь принимает участие в войне против Украины, помогая российским оккупантам. 24 февраля с территории беларуси в Украину зашли российские подразделения, атаковавшие Киев, но повтор этого сценария вряд ли состоится.

По словам Юсова, Украина готова к разным сценариям развития войны, включая вторжение оккупантов с территории беларуси. Впрочем, подготовки к воплощению такого нападения разведчики пока не наблюдают.

Также он отметил, что беларусь предоставляет свои аэродромы для российских оккупантов, откуда те наносят ракетные удары по Украине. Кроме того, белорусы ремонтируют военную технику россиян и вербуют военных для участия в боевых действиях против Украины.

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