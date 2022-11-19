Расстроены и в старой форме: в Беларуси завершили обучение подразделения 1 танковой армии России

19 ноября 2022 , 20:10
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Генштаб ВСУ

В Беларуси проходили учения подразделений 1 танковой армии России. В Генштабе ВСУ рассказали, что они уже завершились, однако дела у оккупантов идут не слишком хорошо.

В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Беларусь продолжает поддерживать российское вторжение, поэтому сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных и авиационных ударов с ее территории и воздушного пространства.

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Оккупанты завершили тренировку в Беларуси

По имеющейся в Генштабе ВСУ информации, на территории белорусской Брестской области завершились военные учения подразделений 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии вооруженных сил России.

Военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения,
– сообщили защитники.

Часть "мобиков" получила старую форму и снаряжение, которое уже было в употреблении. Кроме того, их военная техника в основном находится в плохом техническом состоянии, поэтому все время требует ремонта.

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Автор: Ольга Котів