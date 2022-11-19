Расстроены и в старой форме: в Беларуси завершили обучение подразделения 1 танковой армии России
Источник:Генштаб ВСУ
В Беларуси проходили учения подразделений 1 танковой армии России. В Генштабе ВСУ рассказали, что они уже завершились, однако дела у оккупантов идут не слишком хорошо.
В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Беларусь продолжает поддерживать российское вторжение, поэтому сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных и авиационных ударов с ее территории и воздушного пространства.
Интересно Жданов сообщил, какое оружие Лукашенко передает Путину
Оккупанты завершили тренировку в Беларуси
По имеющейся в Генштабе ВСУ информации, на территории белорусской Брестской области завершились военные учения подразделений 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии вооруженных сил России.
Военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения,
– сообщили защитники.
Часть "мобиков" получила старую форму и снаряжение, которое уже было в употреблении. Кроме того, их военная техника в основном находится в плохом техническом состоянии, поэтому все время требует ремонта.
Беларусь помогает России: коротко
- Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал, что силы специальных операций выполнят приказ самопровозглашенного президента Александра Лукашенко по поводу вторжения на территорию Украины, если таковой будет. Однако самостоятельно белорусская армия не подет – только вместе с российскими войсками.
- В свою очередь в Генштабе ВСУ отметили, что военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать 50 тысяч бланков предписаний мобилизованным. Заказы должны выполнить до 31 декабря текущего года.
- Также в рамках создания так называемой региональной группировки войск Союзного государства в Беларусь прибыли несколько тысяч мобилизованных россиян. Однако "мобики" ничего не умеют, поэтому их еще нужно учить.
- Заметим, что в последнее время Россия вывозит с территории Беларуси ракеты. Накануне оккупанты вывезли 20 ракет в зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.
Свежие потери России по состоянию на 19 ноября: видео