Расстроены и в старой форме: в Беларуси завершили обучение подразделения 1 танковой армии России

В Беларуси проходили учения подразделений 1 танковой армии России. В Генштабе ВСУ рассказали, что они уже завершились, однако дела у оккупантов идут не слишком хорошо.

В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Беларусь продолжает поддерживать российское вторжение, поэтому сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных и авиационных ударов с ее территории и воздушного пространства.

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Оккупанты завершили тренировку в Беларуси

По имеющейся в Генштабе ВСУ информации, на территории белорусской Брестской области завершились военные учения подразделений 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии вооруженных сил России.

Военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения,

– сообщили защитники.

Часть "мобиков" получила старую форму и снаряжение, которое уже было в употреблении. Кроме того, их военная техника в основном находится в плохом техническом состоянии, поэтому все время требует ремонта.

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Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал, что силы специальных операций выполнят приказ самопровозглашенного президента Александра Лукашенко по поводу вторжения на территорию Украины, если таковой будет. Однако самостоятельно белорусская армия не подет – только вместе с российскими войсками.

В свою очередь в Генштабе ВСУ отметили, что военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать 50 тысяч бланков предписаний мобилизованным. Заказы должны выполнить до 31 декабря текущего года.

Также в рамках создания так называемой региональной группировки войск Союзного государства в Беларусь прибыли несколько тысяч мобилизованных россиян. Однако "мобики" ничего не умеют, поэтому их еще нужно учить.

Заметим, что в последнее время Россия вывозит с территории Беларуси ракеты. Накануне оккупанты вывезли 20 ракет в зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

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