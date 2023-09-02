Фанат России чуть не убил 10-летнего украинца в Германии: что сказало посольство
Источник:Посольство Украины в ФРГ
В Германии взрослый мужчина напал на маленького мальчика из-за того, что тот общался на украинском. Злоумышленник сбросил ребенка с моста.
Сообщается, что на мальчика напали в городе Айнбек, расположенном в Нижней Саксонии. Ужасный инцидент произошел 26 августа.
К теме Потому что говорил по-украински: в Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика
Что сказало посольство
Как сообщило дипломатическое учреждение, Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в МВД Нижней Саксонии с просьбой о детальном выяснении всех обстоятельств, расследовании преступления и наказании виновных. Это произошло 28 августа.
Отмечается, что в городе Гёттинген прокуратура возбудила уголовное производство по обвинению в попытке убийства. Наши консулы находятся на постоянной связи с родителями пострадавшего ребенка и местными правоохранителями. Консульская служба Украины тесно сотрудничает с компетентными немецкими органами и делает все необходимое для привлечения виновного к ответственности.
Нападение было совершено в присутствии других украинских детей, самому старшему из которых было 12 лет. Ребенок получил легкие повреждения, после оказания медицинской помощи его сразу отпустили домой,
– говорится в сообщении.
Посольство заявило, что в Нижней Саксонии зарегистрировано более 110 тысяч украинцев. Пока неизвестно, какая национальность, гражданство были у этого нападавшего.
Что этому предшествовало
Неустановленному мужчине не понравилось, что дети говорят по-украински. Он подошел к школьникам и потребовал от них говорить на языке страны-агрессора. Также этот предположительно фанат "русского мира" начал распространять кремлевские фейки, что войну начала якобы Украина, а не Россия.
После этого злоумышленник таскал за волосы девочку. А потом взял 10-летнего мальчика и сбросил с моста. Ребенок ударился о железные балки и упал в канал, но, к счастью, выжил. Нападавший после этого швырнул в этого школьника бутылку и попал в плечо. В результате мальчик травмировал левую ногу и голову.
Похожие случаи в других странах
- Ранее в Чехии трое неизвестных мужчин избили двух женщин, потому что они украинки. Сначала к гражданкам Украины прицепился один злоумышленник, а затем к нему присоединились еще двое.
- Напомним, что в России мужчина избил журналистку арабского издания Al Jazeera. Он напал на Ранию Дриди в прямом эфире в Санкт-Петербурге и требовал от нее общаться на русском.