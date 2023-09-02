Фанат России чуть не убил 10-летнего украинца в Германии: что сказало посольство

В Германии взрослый мужчина напал на маленького мальчика из-за того, что тот общался на украинском. Злоумышленник сбросил ребенка с моста.

Сообщается, что на мальчика напали в городе Айнбек, расположенном в Нижней Саксонии. Ужасный инцидент произошел 26 августа.

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Что сказало посольство

Как сообщило дипломатическое учреждение, Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в МВД Нижней Саксонии с просьбой о детальном выяснении всех обстоятельств, расследовании преступления и наказании виновных. Это произошло 28 августа.

Отмечается, что в городе Гёттинген прокуратура возбудила уголовное производство по обвинению в попытке убийства. Наши консулы находятся на постоянной связи с родителями пострадавшего ребенка и местными правоохранителями. Консульская служба Украины тесно сотрудничает с компетентными немецкими органами и делает все необходимое для привлечения виновного к ответственности.

Нападение было совершено в присутствии других украинских детей, самому старшему из которых было 12 лет. Ребенок получил легкие повреждения, после оказания медицинской помощи его сразу отпустили домой,

– говорится в сообщении.

Посольство заявило, что в Нижней Саксонии зарегистрировано более 110 тысяч украинцев. Пока неизвестно, какая национальность, гражданство были у этого нападавшего.

Что этому предшествовало

Неустановленному мужчине не понравилось, что дети говорят по-украински. Он подошел к школьникам и потребовал от них говорить на языке страны-агрессора. Также этот предположительно фанат "русского мира" начал распространять кремлевские фейки, что войну начала якобы Украина, а не Россия.

После этого злоумышленник таскал за волосы девочку. А потом взял 10-летнего мальчика и сбросил с моста. Ребенок ударился о железные балки и упал в канал, но, к счастью, выжил. Нападавший после этого швырнул в этого школьника бутылку и попал в плечо. В результате мальчик травмировал левую ногу и голову.

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