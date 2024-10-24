Об этом сообщает 24 Канал з ссылкой на Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
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Медиков отправили в больницу
Бригада скорой прибыла на вызов к местной жительнице. Однако во время оказания помощи ее 29-летний муж, будучи пьяным, начал конфликтовать и нанес телесные повреждения фельдшеру и водителю,
– отметили в полиции.
Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи отметили, инцидент произошел около 22:30 на улице Стрыйской. Добавляют, что нападение было неожиданным для медицинских работников.
Водителю диагностировали травму носа, а у фельдшера – закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы,
– уточнили в центре.
Полиция уже открыла уголовное производство по факту умышленного легкого телесного повреждения. Нападающему грозят исправительные работы на срок до одного года.