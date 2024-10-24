Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Медиків відправили до лікарні

Бригада швидкої прибула на виклик до місцевої мешканки. Однак під час надання допомоги її 29-річний чоловік, будучи п'яним, почав конфліктувати й завдав тілесних ушкоджень фельдшеру та водію,

– зауважили у поліції.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги зазначили, інцидент стався близько 22:30 на вулиці Стрийській. Додають, що напад був неочікуваним для медичних працівників.

Водію діагностували травму носа, а у фельдшера – закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми,

– уточнили в центрі.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження. Нападнику загрожують виправні роботи на строк до одного року.