Об этом сообщила СБУ.

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Кто причастен к атаке?

СБУ заявила, что собрала доказательную базу в отношении российских военных, причастных к атаке 21 августа 2025 года. Тогда по Мукачево были запущены две крылатые ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Макаров", находившегося в акватории Черного моря.

В результате российского террора по гражданскому предприятию пострадали 25 человек. Кроме того, были повреждены офисные, складские и производственные помещения объекта.

Следствие установило, что удар спланировали и подготовили военные Черноморского флота Военно-морского флота России:

адмирал Сергей Пинчук — командующий Черноморским флотом ВМФ России;

вице-адмирал Аркадий Романов – начальник штаба – первый заместитель командующего;

контрадмирал Владимир Кузьмин — тогдашний командир 30-й дивизии надводных кораблей;

капитан 1-го ранга Михаил Титов – начальник штаба – заместитель командира 30-й дивизии надводных кораблей.

Всем четырём следователи заочно сообщили о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время продолжаются мероприятия по привлечению подозреваемых к ответственности.

Напомним, ранее был задержан россиянин, который являлся агентом российских спецслужб. Он помогал врагу и корректировал удары по Запорожской области. В настоящее время он находится под стражей. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.